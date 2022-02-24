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Байден объявил о новых санкциях для России. Среди них нет отключения от SWIFT

Юлия Онодэра
Вчера в 22:11

Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении России. Они, по мнению президента США, будут сопоставимы по ущербу с возможным отключением страны от SWIFT. Об этом он сообщил в видеообращении.

В своей речи американский лидер пообещал ограничить операции в долларах, евро, йенах и фунтах для российского бизнеса. Он назвал военную операцию на территории Украины безосновательной и сказал, что может ввести санкции лично против Путина.

В планах президента США в данный момент нет переговоров с лидером России. Байден пообещал, что санкции затронут космическую отрасль, а также банковскую сферу. Санкции распространятся на несколько крупных российских банков.

ТАСС отмечает, что они затронут ВТБ, «Сбер», а также «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. РИА «Новости» добавляют, что в санкционном списке окажется и Газпромбанк.

Санкции предусмотрены и технологической сфере: импорт высокотехнологичной продукции ограничат на 50%. Байден отметил, при необходимости правительство США готово вывести нефть из резервов на рынки для снижения цен на топливо.

США наложат ограничения на представителей российских элит и их родственников. Среди них окажутся сыновья Сергея Иванова, Игоря Сечина и Николая Патрушева.

Байден рассчитывает, что эти меры окажут «долгосрочное воздействие на российскую экономику». К санкциям США готовы присоединиться 26 стран, заверил Байден.

Кроме того, США перебросят в Германию дополнительные военные силы. По информации Reuters, в Европу прибудут порядка 7 тыс. американских солдат. При этом защищать американцы готовы лишь союзников по НАТО, подчеркнул Байден.

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