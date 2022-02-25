Авиакомпания S7 отменит все рейсы в Европу до 13 марта

Российская авиакомпания S7 отменит все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Об этом сообщил РБК в своем телеграм-канале.

Временно прервутся полеты в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж.

Кроме того, увеличится продолжительность полетов «Аэрофлота». Это произойдет из‑за закрытия воздушного пространства Чехии и Польши. Авиасообщение с Европой, тем не менее, сохранится.

«В данный момент приостановка полетов в Европу не планируется. Но <…> полетное время конечно же увеличится по большинству направлений от 15 до 20 минут, а по некоторым (Турция, Египет, Греция) увеличится до одного часа», — сказал авиаперевозчик.

Накануне S7 заявила, что полностью вернет стоимость билетов пассажирам, рейсы которых отменились из‑за закрытия аэропортов на юге России. Будут ли возвращены деньги за отмененные международные рейсы, неизвестно.

24 февраля Федеральное агентство воздушного транспорта закрыло аэропорты в 12 российских городах: Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.

Это произошло в связи с началом военной операции России на территории Украины. Владимир Путин заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Cообщалось о захвате российскими войсками населенных пунктов в Луганской области, Генического района в Херсонской области, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный в Одесской области. Днем 25 февраля СМИ сообщили о взрывах у аэропорта Киева и стрельбе в парламентском квартале. В украинской столице объявлена воздушная тревога, горожан просят оставаться дома или перейти в бомбоубежище. В качестве последних используются станции метрополитена.

В российском Минобороны заявили, что войска РФ заняли аэродром Гостомель под Киевом и блокировали украинскую столицу с запада. Там добавили, что в ходе операции убито 200 украинских военных. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал погибших «националистами из состава специальных подразделений Украины». Перед этим, в ночь на 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о 137 убитых украинских военных. Официальной информации о жертвах среди мирного населения пока нет. ООН сообщила о как минимум 25 погибших украинских гражданских и 102 раненых.