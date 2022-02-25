перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Приостановление членства России в Совете Европы, ограничение Facebook и другие новости дня
20:59 дайджест
Евросоюз принял второй пакет санкций для России. В него входят меры против Путина и Лаврова 20:32
Авиакомпания S7 отменит все рейсы в Европу до 13 марта 19:42
Solen Feyissa/Unsplash
РКН объявил о частичном ограничении доступа к Facebook в России 19:36
Организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в этом году 19:19
Совет Европы приостановил членство России в организации Обновлено в 19:09
Австрия выступила за отключение России от SWIFT 19:01
МОК призвал отменить все соревнования в России и Беларуси 18:25
Путин заявил, что не ожидает договоренностей с «шайкой наркоманов, которая засела в Киеве» 17:51
Radek Kozák/Unsplash
Чехия остановила выдачу вида на жительство для россиян 17:40
ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Они затронут Путина и Лаврова 17:10
«Манчестер Юнайтед» разорвал спонсорский контракт с «Аэрофлотом» 17:06
Кадыров заявил, что 70 тыс. чеченских силовиков готовы добровольно отправиться на Украину 16:48
«Готовы к различным сценариям»: российские банки выступили с совместным заявлением 16:46
Райффайзенбанк опроверг блокировку счетов россиян и белорусов на территории Украины Обновлено в 16:31
Anastasia Vlasova/Getty Images
Силы ДНР и ЛНР прорвались вглубь Украины при поддержке России 16:00
Песков: Россия готова отправить делегацию на переговоры с Украиной 15:58
Минобороны: российские войска заняли аэродром под Киевом. Убиты 200 украинских военных 15:44
«Формула-1» отменила гонки Гран-при в Сочи и Петербурге 15:42
В Москве отменяют ряд антиковидных мер 15:39
Отключить рекламу

Авиакомпания S7 отменит все рейсы в Европу до 13 марта

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:42

Российская авиакомпания S7 отменит все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Об этом сообщил РБК в своем телеграм-канале.

Временно прервутся полеты в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж.

Кроме того, увеличится продолжительность полетов «Аэрофлота». Это произойдет из‑за закрытия воздушного пространства Чехии и Польши. Авиасообщение с Европой, тем не менее, сохранится.

«В данный момент приостановка полетов в Европу не планируется. Но <…> полетное время конечно же увеличится по большинству направлений от 15 до 20 минут, а по некоторым (Турция, Египет, Греция) увеличится до одного часа», — сказал авиаперевозчик.

Накануне S7 заявила, что полностью вернет стоимость билетов пассажирам, рейсы которых отменились из‑за закрытия аэропортов на юге России. Будут ли возвращены деньги за отмененные международные рейсы, неизвестно.

24 февраля Федеральное агентство воздушного транспорта закрыло аэропорты в 12 российских городах: Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.

Это произошло в связи с началом военной операции России на территории Украины. Владимир Путин заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Cообщалось о захвате российскими войсками населенных пунктов в Луганской области, Генического района в Херсонской области, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный в Одесской области. Днем 25 февраля СМИ сообщили о взрывах у аэропорта Киева и стрельбе в парламентском квартале. В украинской столице объявлена воздушная тревога, горожан просят оставаться дома или перейти в бомбоубежище. В качестве последних используются станции метрополитена.

В российском Минобороны заявили, что войска РФ заняли аэродром Гостомель под Киевом и блокировали украинскую столицу с запада. Там добавили, что в ходе операции убито 200 украинских военных. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал погибших «националистами из состава специальных подразделений Украины». Перед этим, в ночь на 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о 137 убитых украинских военных. Официальной информации о жертвах среди мирного населения пока нет. ООН сообщила о как минимум 25 погибших украинских гражданских и 102 раненых.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
АК S7
РБК
Аэрофлот
Росавиация
Министерство обороны
ООН
Люди
Владимир Путин
Игорь Конашенков
Владимир Зеленский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить