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Соцсети поддержали «Вятский квас» в борьбе с «Мужским государством»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:31

С 23 сентября пользователи соцсетей активно наблюдают за онлайн-войной между организацией «Мужское государство» и производителем «Вятского кваса». Последнего пользователи теперь ставят в пример другим компаниям и брендам.

Все началось с того, что 23 августа в инстаграме «Вятского кваса» появилось промо с темнокожей моделью Бенедиктой Коркор. Оно вызвало негативную реакцию у подписчиков.

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По словам модели, она очень тяжело перенесла инцидент, но стала чувствовать себя лучше, когда увидела под фото слова поддержки.

«Я живу в Кирове уже два года и восемь месяцев, за это время успела ощутить „толерантность“ к людям другой расы. Однажды был инцидент, когда я ехала в автобусе, и одна дама сказала, что мне нужно вернуться на родину, потому что я здесь чужая. Она кричала на весь автобус: „Черным не место в России!“ Я не понимаю, почему люди такие злые», — сказала она.

После этого у компании родилась идея спецпроекта «Расизм в режиме онлайн». В нем они рассказали истории троих эмигрантов из Ганы, Судана и Кореи. Все они переехали в Киров и столкнулись с ксенофобией.

Например, Султан Али-Абакар из Судана не раз слышал на улице «Негр, ты зачем сюда приехал?», а однажды даже пережил встречу со скинхедами. Он рассказал, что смог выжить в Кирове благодаря «своему любопытству, открытой натуре и русским друзьям».

Несмотря на то что идея спецпроекта «Расизм в режиме онлайн» лежала в том, чтобы сделать россиян толерантнее по отношению к другим гражданам, пост все равно собрал массу негативных комментариев.

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23 сентября основатель националистического и женоненавистнического движения «Мужское государство» Владислав Поздняков осветил в своем телеграме ситуацию вокруг «Вятского кваса» и высказался по этому поводу. Несмотря на то что он не призывал своих соратников к травле, в комментариях под постом они все равно призвали бойкотировать компанию и слили личные данные руководства.

6 октября «Вятский квас» опубликовал ответ Позднякову и его соратникам. В нем компания потребовала признать «Мужское государство» экстремистской организацией.

«Россия должна стать безопасным государством для всех: и для тех, кто здесь живет, и для тех, кто приезжает к нам из других стран. Мы против агрессии и травли в любых формах и готовы дать отпор тем, кто пропагандирует ложные ценности о половом и расовом превосходстве», — сказано в сообщении.

Этот пост набрал больше положительных отзывов, чем предыдущие.

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Компанию поддержали и в твиттере.

В начале октября нижегородская прокуратура подала иск с требованием запретить объединение «Мужское государство».

11 октября пресс-секретарь «Вятского кваса» Владимир Маматов на ютьюб-канале компании выступил с заявлением, что 2 октября «Мужское государство» инициировало травлю питерской компании «Таксовичкоф» за опцию «женщина-водитель». В итоге руководство такси пошло на уступки организации Позднякова.

«В это время Владислав Поздняков, который уже всячески пытается „отмыться“ от им же основанной организации и своих единомышленников, проводит время на Кипре и не собирается оттуда возвращаться в Россию. Мы считаем, что никаких компромиссов с людьми, подобными „МГ“, быть не может. Кроме юридической оценки их действий и извинений с их стороны», — сказано в описании ролика.

12 октября YouTube заблокировала канал Позднякова под названием «Блогер, которого вы заслужили». На платформе пояснили, что такие меры связаны с «серьезными нарушениями правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».

Telegram также намерен заблокировать канал Позднякова из‑за правил контента магазинов приложений App Store и Google Play.

Объединение «Мужское государство» известно угрозами и травлей в адрес ЛГБТ-активистов и феминисток, участников панк-группы Pussy Riot, журналистов, а также брендов, поддерживающих мультикультурность и толерантность.

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