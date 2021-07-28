Участница Pussy Riot Анна Кузьминых сообщила об угрозах со стороны «Мужского государства»

Участница Pussy Riot Анна Кузьминых пожаловалась на угрозы физической расправы от представителей «Мужского государства». Об этом сообщило «МБХ медиа» со ссылкой на Александра Софеева.

Софеев рассказал, что в сообществах «Мужского государства» опубликовали адрес и номер телефона девушки. Участников движения призвали «поработать» с активисткой, «чтобы она даже боялась на улицу выходить».

После этого Кузьминых начали поступать сообщения с угрозами и оскорблениями, а также звонки. Из‑за них удалила страницу в инстаграме.

Ранее сам Софеев, а также другая участница Pussy Riot — Вероника Никульшина — покинули Россию из‑за преследования и повторных арестов Анна Кузьминых также заявила о своем намерении уехать из страны. В июле ее задержали сразу после выхода из СИЗО.