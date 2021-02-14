Участники «Мужского государства» проследили за активисткой Дарьей Серенко и слили ее личные данные

Основатель праворадикального и женоненавистнического движения «Мужское государство» Владислав Поздняков выложил у себя в телеграме личные данные активистки и художницы Дарьи Серенко.

Он опубликовал ссылки на страницы активистки в соцсетях, а также фотографию с адресом дома ее родственников в Подмосковье. Снимки, по словам Позднякова, сделали его единомышленники, которые следили за Серенко.

Художница написала у себя в фейсбуке, что вместе с полицией и юристами принимает меры, чтобы люди, опубликовавшие личные данные, понесли ответственность. Она отметила, что с ней все в порядке, а дом родственников находится под видеонаблюдением и теперь будет охраняться сотрудниками ЧОПа.

Серенко также возмутилась политикой Telegram, который блокирует каналы с личными данными силовиков, но не трогает каналы с персональной информацией женщин и активисток. «Правильно ли я понимаю, что Павел Дуров лично поддерживает насилие в наш адрес? Угрозу нашей жизни и здоровью? Ну спасибо, конечно», — написала она.

14 февраля в Москве и Петербурге прошли акции в поддержку женщин-политзаключенных. Участницы выстроились в цепи солидарности, взяв в руки белую ленту, цветы и сердечки. Как это было, смотрите здесь.