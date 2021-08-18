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«Гейпросвет» сообщил об угрозах в адрес создателя проекта от участников «Мужского государства»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:40

Просветительский ЛГБТ-проект «Гейпросвет» рассказал о том, что на время прекращал свою деятельность из‑за угроз в адрес своего создателя Виктора Журавлева. Они поступали от участников «Мужского государства».

По словам представителей «Гейпросвета», Виктору начали угрожать в феврале 2021 года. С этого момента он регулярно получал сообщения с угрозами расправы над ним и его близкими, а также оскорблениями.

«Его не только оскорбляли, но и угрожали физической расправой, присылали фотографии расчленённых тел и говорили, что так будет с ним и с его близкими. Мы решили взять вынужденный перерыв — пока это не прекратится», — пояснили коллеги мужчины.

Тем не менее, команда проекта отреагировала на громкий скандал с сетью магазинов «Вкусвилл»: в июле компания выпустила рекламу с однополой парой, а затем удалила ее и извинилась за «ошибку».

Тогда «Гейпросвет» рассказал, что хотел написать статью о «Вкусвилле», но теперь откажется от этого материала. Проект высказал разочарование действиями компании и поблагодарил ее сотрудников, попытавшихся поддержать в рекламе ЛГБТ-семьи.

Публикация привела к тому, что угрозы Виктору Журавлеву «перешли на новый уровень». «Ему начали <…> присылать фотографии подъезда, в котором он жил, советовали искать себя в новых списках „Пилы“», — рассказали в «Гейпросвете».

В результате создателю проекта пришлось уехать из Москвы. Сейчас он, по словам коллег, находится в безопасном месте. «А это значит, что мы готовы продолжать работу», — добавили в «Гейпросвете».

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