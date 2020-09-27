Бои в Нагорном Карабахе, мультсериал от The Smashing Pumpkins и другие новости дня

На территории непризнанной республики Нагорный Карабах начались ожесточенные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана, есть погибшие военные и мирные жители. Мировое сообщество призывает обе стороны сложить оружие и решить разногласия за столом переговоров.

В России за последние сутки выявили 7867 новых пациентов с COVID-19, всего в стране коронавирусом заразились 1 151 438 человек. Так много новых случаев заражения не обнаруживали с июня.

В стране стартовала всероссийская акция «Заплатите за COVID!», которая продлится до 4 октября. Медицинские работники требуют справедливых выплат за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом.

Группа хакеров атаковала сайты двух белорусских телеканалов — «Беларусь 1» и ОНТ — и запустила в онлайн-трансляции видео с жестокими разгонами мирных демонстраций против Александра Лукашенко. «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы», — заявили хакеры.

Исследователи из Лидского университета выяснили, что просмотр видео с милыми животными снижает уровень стресса на 50%. В эксперименте принимали участие студенты: они смотрели видео с квокками (милыми австралийскими сумчатыми), и один из них так расслабился, что чуть не уснул, хотя через полтора часа их всех ждал сложный и важный экзамен.

Телеведущий и натуралист сэр Дэвид Аттенборо, посвятивший документалистике 60 лет своей жизни, зарегистрировался в инстаграме. Всего за два дня на него подписались 4,3 млн человек (первый миллион подписчиков он набрал всего за четыре часа).

The Smashing Pumpkins выпустили первые два эпизода анимационного проекта «In Ashes», над которым работал фронтмен группы Билли Корган. Мультсериал дополнит грядущий двойной альбом группы — «Cyr», релиз которого запланирован на 27 ноября.

Хип-хоп-легенды Beastie Boys опубликовали видео своего последнего выступления — на музыкальном фестивале Bonnaroo в 2009 году. Концерт прошел незадолго до того, как у участника группы Адама Яуха (MCA) диагностировали рак.

Продолжаем открывать по понедельникам закрытые двери мировых музеев — каждую неделю в Okko можно бесплатно посмотреть фильмы о великих художниках. Так, завтра вы можете отправиться в путешествие и пообщаться с искусствоведами Флоренции, Ватикана и Лондона, чтобы раскрыть тайны полотна, на котором Боттичелли изобразил устройство ада в виде огромной воронки. Кстати, главную роль в фильме сыграл Джо Гросси, ранее снимавшийся в «Коде да Винчи».