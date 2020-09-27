Мировое сообщество призвало Армению и Азербайджан остановить боевые действия в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе сегодня, 27 сентября, начались бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана, обе стороны обвиняют друг друга в начале конфликта. Есть информация о погибших военных и мирных жителях региона. Мировая общественность призывает к миру.

Министерство иностранных дел России одним из первых опубликовало призыв к Армении и Азербайджану немедленно сложить оружие и перейти к мирным переговорам, чтобы разрешить разногласия. По данным ТАСС, глава ведомства Сергей Лавров находится в постоянном контакте с главой МИДа Армении Зограбом Мнацаканяном.

К мирному диалогу между Арменией и Азербайджаном также призвали другие страны постсоветского пространства. «Мы призываем к миру. Стабильность и мир — наша общая цель», — заявила в твиттере президент Грузии Саломе Зурабишвили. МИД Украине также выпустил заявление о необходимости мирного разрешения разногласий между странами и выразил соболезнования родственникам погибших.

Против вооруженного противостояния высказался и глава Евросовета Чарльз Мишель. Он заявил, что необходимо срочно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам, иначе не избежать эскалации конфликта и еще большего числа жертв. Так же считает и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Не остался в стороне даже папа римский. В традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра он объявил, что молится за восстановления мира в регионе.

«Поступают тревожные новости с Кавказа. Молюсь за мир в этом регионе и обращаюсь к сторонам конфликта сделать конкретные шаги по направлению к братству и разрешению всех проблем без использования силы», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Споры Армении и Азербайджана из‑за Нагорного Карабаха продолжаются долгие годы. Регион стал ареной противостояния двух народов еще во время армяно-азербайджанской войны 100 лет назад. Большая часть населения Нагорного Карабаха — армяне, юридически он принадлежит Азербайджану, и при этом контролируется силами непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

В июле обе стороны применяли огнестрельное оружие на северном участке азербайджано-армянской границы между селом Тавуш и городом Товуз. Кто начал конфликт, непонятно: стороны постоянно перекладывают ответственность друг на друга. И Азербайджан, и Армения заявили о нескольких погибших.

Конфликт обеспокоил и ЕС, и ОБСЕ, и ООН, и Россию. Кремль призывал обе стороны к сдержанности и незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что полномасштабное военное столкновение между Арменией и Азербайджаном станет катастрофой.