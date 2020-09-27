В Армении ввели военное положение. Власти Нагорного Карабаха объявили всеобщую мобилизацию

Правительство Армении объявило в стране военное положение, сообщает «Интерфакс». Фактическое руководство непризнанной республики Нагорный Карабах также ввело в регионе военное положение — а также начало всеобщую мобилизацию.

Утром 27 сентября на территории Нагорного Карабаха начались ожесточенные бои между военными Армении и Азербайджана. Власти Армении обвиняют противника в развязывании вооруженного противостояния, а Азербайджан, в свою очередь, обвиняет Армению в провокации.

«Они [армянские военные] сознательно провоцируют Азербайджан и увидят горькие последствия этого. Азербайджан не прибегал ни к какой провокации. Азербайджан лишь защищает свои интересы, отстаивает свои позиции и открыто проводит свою политику», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении по поводу разгоревшегося конфликта.

«Мы не желаем войны, война нам навязана, и мы обязаны защищать свою родину и семьи. Всю ответственность будет нести руководство Азербайджана. За чреватую гуманитарной катастрофой ситуацию будет отвечать лично президент Азербайджана», — заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян.

Появилась информация о погибших мирных жителях республики. О жертвах среди военных и гражданских сообщает Генпрокуратура Азербайджана и власти НКР.

В чем причина конфликта?

Споры Армении и Азербайджана из‑за Нагорного Карабаха продолжаются долгие годы. Регион стал ареной противостояния двух народов еще во время армяно-азербайджанской войны 100 лет назад. Большая часть населения Нагорного Карабаха — армяне, юридически он принадлежит Азербайджану, и при этом контролируется силами непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

В июле обе стороны применяли огнестрельное оружие на северном участке азербайджано-армянской границы между селом Тавуш и городом Товуз. Кто начал конфликт, непонятно: стороны постоянно перекладывают ответственность друг на друга. И Азербайджан, и Армения заявили о нескольких погибших.

Конфликт обеспокоил и ЕС, и ОБСЕ, и ООН, и Россию. Кремль призвал обе стороны к сдержанности и незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что полномасштабное военное столкновение между Арменией и Азербайджаном станет катастрофой.