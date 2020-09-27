В России за сутки выявили почти 8000 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 7 867 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 1 151 438 человек.

В Москве выявили 2016 случаев заражения, это максимальное число с июня, в Петербурге — 227 случаев, в Подмосковье — 226. За сутки скончались 99 человек с подтвержденным коронавирусом (20 324 за все время), всего 3 068 человек выздоровели (943 218 за все время).