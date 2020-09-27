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В России за сутки выявили почти 8000 случаев заражения коронавирусом

Илья Голубев
Сегодня в 10:53

В России за последние сутки выявили 7 867 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 1 151 438 человек.

В Москве выявили 2016 случаев заражения, это максимальное число с июня, в Петербурге — 227 случаев, в Подмосковье — 226. За сутки скончались 99 человек с подтвержденным коронавирусом (20 324 за все время), всего 3 068 человек выздоровели (943 218 за все время).

© стопкоронавирус.рф

Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, число заражений коронавирусом достигло 32,8 млн, умерли уже более 994 тыс. пациентов с COVID-19. Больше всего заражений обнаружено в США (7 млн), Индии (5,9 млн), Бразилии (4,7 млн). Россия в этом списке все еще на четвертом месте.

В Москве и Московской области на фоне увеличения числа заболевших вернули ограничения для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями: им не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости.

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