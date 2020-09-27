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В Беларуси хакеры запустили на сайтах двух государственных телеканалов видео избиений протестующих

Илья Голубев
Сегодня в 11:17

Группа хакеров, которые называют себя «Кибер-партизаны», атаковали сайты двух белорусских телеканалов «Беларусь 1» и ОНТ и запустили в онлайн-трансляции видео с жестоких разгонов силовиками мирных демонстраций против Александра Лукашенко. Об этом они рассказали в своем телеграм-канале.

«Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы», — написали хакеры, подразумевая, что государственные белорусские СМИ обходят стороной тему избиений полицией противников Александра Лукашенко.

«Да, факт взлома есть. Будем разбираться вместе с хостером», — рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь ОНТ Ирина Ромбальская.

23 сентября в Беларуси прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко — событие не было анонсировано в СМИ, а проезд к президентской резиденции перекрыли военной техникой (вероятно, чтобы Лукашенко не был ненароком задушен народной любовью). О том, что новый старый президент Беларуси сказал во время тайной церемонии, мы писали подробнее здесь.

Массовые мирные протесты белорусов снова закончились жестким разгоном — силовики обливали людей водой из водометов и избивали дубинками при задержании. Арестованы были более 250 человек.

c 9 августа продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Мирные митинги переросли в столкновения с силовиками, когда те применили против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты. Однако протест быстро вернулся в мирное русло, предприятия Беларуси бастуют, граждане страны организуют акции против насилия.

К разгону протестующих белорусов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. По данным ООН, во время противостояния с ОМОНом погибли четыре человека.

Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное. При этом наказывать власти будут демонстрантов — за насилие против милиционеров.

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