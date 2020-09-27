У легендарного Дэвида Аттенборо появился инстаграм. За два дня на него подписались миллионы человек

Телеведущий и натуралист сэр Дэвид Аттенборо зарегистрировался в инстграме, и всего за два дня на него подписались 4,3 млн человек (первый миллион подписчиков он набрал всего за четыре часа).

В своем самом первом посте 94-летний (!) Аттенборо (60 лет из них он проработал на телевидении) напомнил своим подписчикам о проблемах изменениях климата.

«Мы все знаем, что у мира проблемы. Материки в огне, ледники тают, коралловые рифы умирают, рыба исчезает из океанов. Список можно продолжать бесконечно. Но мы знаем, что можем сделать с этим. В следующие несколько недель я буду записывать сообщения, чтобы объяснить эти проблемы и рассказать, как нам с ними справиться», — объяснил он.

Вести инстаграм Дэвиду Аттенборо помогут его коллеги Джонни Хьюз и Колин Батфил. «Социальные сети — не естественная среда обитания для Дэвида», — объяснили они.