Beastie Boys опубликовали видео своего последнего концерта 2009 года

Хип-хоп легенды Beastie Boys опубликовали видео своего последнего выступления — на музыкальном фестивале Bonnaroo в 2009 году. Концерт прошел незадолго до того, как у участника группы Адама Яуха (MCA) диагностировали рак. Адам умер в 2012 году.

В конце прошлого мая Amazon Music выпустил документальную короткометражку «Still Ill: 25 Years of Ill Communication» в честь 25-летия четвертого студийного альбома Beastie Boys «Ill Communication», а в этом году вышла полнометражная документалка от режиссера Спайка Джонза — дополнение к опубликованным в 2018 году мемуарам участников группы Майкла Даймонда и Адама Горовица «Beastie Boys Book», с которыми они в апреле 2019 года отправились в книжный тур. К премьере фильма «Афиша Daily» взяла интервью у Спайка Джонза и участников Beastie Boys. В октябре в дополнение к фильму выйдет сборник лучших хитов группы.