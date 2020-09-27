перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бои в Нагорном Карабахе, мультсериал от The Smashing Pumpkins и другие новости дня 20:02 Дайджест
The Smashing Pumpkins выпустили два эпизода своего анимационного проекта «In Ashes» 19:04
Ученые: видео с милыми животными могут снизить стресс до 50% 18:43
В России стартовала акция медработников «Заплатите за COVID!» 17:35
BBC Earth/YouTube У легендарного Дэвида Аттенборо появился инстаграм. За два дня на него подписались миллионы человек
У легендарного Дэвида Аттенборо появился инстаграм. За два дня на него подписались миллионы человек 16:52
Мировое сообщество призвало Армению и Азербайджан остановить боевые действия в Нагорном Карабахе 15:01
В Армении ввели военное положение. Власти Нагорного Карабаха объявили всеобщую мобилизацию 12:19
Beastie Boys опубликовали видео своего последнего концерта 2009 года 11:53
В Беларуси хакеры запустили на сайтах двух государственных телеканалов видео избиений протестующих 11:17
Anshu A/Unsplash.com В России за сутки выявили почти 8000 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили почти 8000 случаев заражения коронавирусом 10:53
Кинотеатры снова могут закрыться, выйдет сериал про Ника Фьюри и другие новости дня Вчера в 18:44 Дайджест
В Беларуси в детском шоу на госканале показали смену власти. Мишку свергла красно-белая лисичка Вчера в 17:34
В России создадут партию имени Эдуарда Лимонова Вчера в 16:52
Умер шеф-повар, один из создателей новой французской кухни Пьер Труагро Вчера в 16:30
Пресс-материалы Иван Дорн и Монеточка: выйдет альбом с каверами на треки из «Точно ртуть алоэ» группы «Мумий Тролль»
Иван Дорн и Монеточка: выйдет альбом с каверами на треки из «Точно ртуть алоэ» группы «Мумий Тролль» Вчера в 16:05
В Хабаровске возбудили первое уголовное дело против участника протестов Вчера в 15:33
«Возьми на себя»: группа «Источник» выпустила сингл с нового альбома Вчера в 13:51
В Ялте заместителя мэра уволили за поддержку белорусских протестов. Он проработал всего четыре дня Вчера в 13:18
Вин Дизель запел. Актер выпустил свой первый трек Вчера в 12:44
В России за сутки выявили 7523 случая коронавируса Вчера в 12:16
Отключить рекламу

The Smashing Pumpkins выпустили два эпизода своего анимационного проекта «In Ashes»

Илья Голубев
Сегодня в 19:04

Альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins выпустила первые два эпизода анимационного музыкального проекта «In Ashes», над которым работал ее фронтмен Билли Корган.

Мультсериал из пяти эпизодов (остальные выйдут в течение осени) дополнит грядущий двойной альбом группы — «Cyr», релиз которого запланирован на 27 ноября.

Действие «In Ashes» происходит в психоделично-киберпанковой антиутопии. Первый эпизод посвящен путешествию и разборкам с негодяями, второй — последствиям (плохим) употребления наркотиков.

Новый альбом группы станет второй совместной работой оригинального состава группы с 2000 года, когда вышел «Machina». Первая пластинка воссоединения имела длинное название — «Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun» — и вышла в 2018 году.

«Cyr» — это антиутопичное безумие. Вроде как одна душа против всего мира на фоне сменяющих друг друга взглядов и ускоренного времени. По мне, это одновременно и надежда, и снисходительность всего того, что возможно и невозможно силой веры», — объяснял суть заглавной песни альбома Билли Корган, скорее всего имея в виду весь альбом.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить