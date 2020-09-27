The Smashing Pumpkins выпустили два эпизода своего анимационного проекта «In Ashes»

Действие «In Ashes» происходит в психоделично-киберпанковой антиутопии. Первый эпизод посвящен путешествию и разборкам с негодяями, второй — последствиям (плохим) употребления наркотиков.

Новый альбом группы станет второй совместной работой оригинального состава группы с 2000 года, когда вышел «Machina». Первая пластинка воссоединения имела длинное название — «Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun» — и вышла в 2018 году.

«Cyr» — это антиутопичное безумие. Вроде как одна душа против всего мира на фоне сменяющих друг друга взглядов и ускоренного времени. По мне, это одновременно и надежда, и снисходительность всего того, что возможно и невозможно силой веры», — объяснял суть заглавной песни альбома Билли Корган, скорее всего имея в виду весь альбом.