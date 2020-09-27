Ученые: видео с милыми животными могут снизить стресс до 50%

Исследователи из Лидского университета выяснили, что просмотр видео с милыми животными снижает уровень стресса на 50%, пишет Daily Mail.

В исследовании участвовали 19 человек, все они смотрели получасовое видео из жизни квокк — очаровательных животных, обитающих в западной части Австралии. Через полтора часа после эксперимента 15 студентов из этой группы должны были сдавать сложный экзамен, а еще четыре сотрудника университета заняться сложной работой.

Ученые наблюдали за пульсом и артериальным давлением участников эксперимента — в среднем к концу просмотра те стали спокойнее на 35%, некоторые на 50%, а один так расслабился, что чуть не уснул.