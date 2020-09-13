Силовики в «Мутаборе», победители Венецианского кинофестиваля и другие новости дня

Венецианский кинофестиваль объявил победителей. Главный приз — «Золотого льва» — получил фильм «Земля кочевников» Хлои Чжао. У картины «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского специальная награда жюри.

В ночь на 13 сентября на вечеринку в московский «Мутабор» приехали силовики в масках. Они оцепили здание и выпускали гостей после теста на наркотики.

Полицейские также наведались во двор независимого книжного «Ходасевич». Это произошло еще накануне вечером — сотрудники разогнали ярмарку в поддержку Беларуси и бесплатный книжный маркет «Ходасевича».

Неизвестные начали травить в соцсетях петербургскую активистку Гузель Леман после того, как она попросила «Кинопоиск» переименовать раздел «Русское кино» в «Российское». Ее оскорбляют и угрожают расправой.

Во Владимире наблюдателей от «Справедливой России» 18 часов держали без еды и воды в отделении полиции. После этого их вывезли на 100 километров в сторону Москвы, высадили в районе города Покрова и пообещали «оторвать яйца», если они вернутся.

В России выявили 5449 новых случаев коронавируса. Заболевших вновь больше, чем выздоровевших. За последние три дня число активных случаев COVID-19 в России увеличилось более чем на 2000.

В заказе «Яндекс.Лавки» клиентка нашла ведро с мочой. Генеральный директор компании Илья Красильщик позвонил ей с извинениями, а курьера уволили.

Конора МакГрегора задержали на французском острове Корсика. Его подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.

Сергей Шнуров пообещал удалить свой инстаграм до конца года. Он заявил, что в скором времени цениться будет не количество информации, а качество, а быть блогером станет стыдно.

Okko продолжает арт-просвет: каждый понедельник с 19.00 до полуночи онлайн-кинотеатр открывает бесплатный доступ к одному из фильмов про искусство. В этот понедельник смотрите фильм «Тинторетто: Бунтарь в Венеции» про венецианского художника, творившего во время эпидемии чумы. Что важно, расскажут о нем не только искусствоведы, но и Хелена Бонэм-Картер и режиссер Питер Гринуэй.