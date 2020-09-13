В России выявили 5449 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 5449 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых случаев в Москве (650), Петербурге (206), Московской (166), Ростовской (162) и Нижегородской (159) областях, Ставропольском крае (137), Свердловской (126), Ульяновской (128) и Самарской (111) областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 062 811. За сутки умерли 94 человека, за весь период — 18 578. Выздоровели за сутки 2690 пациентов, за все время — 876 225. Число активных случаев в последние дни растет, с 10 сентября оно увеличилось со 165 734 до 168 008.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 28,7 млн человек, 920 тыс. из них умерли, свыше 19,4 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,4 млн), на втором — Индия (4,7 млн), на третьем — Бразилия (4,3 млн).