В России выявили 5449 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 5449 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (650), Петербурге (206), Московской (166), Ростовской (162) и Нижегородской (159) областях, Ставропольском крае (137), Свердловской (126), Ульяновской (128) и Самарской (111) областях.