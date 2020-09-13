Конора Макгрегора задержали на Корсике. Его подозревают в сексуальном насилии

Ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора задержали на французском острове Корсика. Его подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении, пишет TMZ.

По словам местной прокуратуры, 10 августа на Макгрегора была подана жалоба в правоохранительные органы. В ней говорилось, что действия бойца можно охарактеризовать как «попытку сексуального насилия и эксгибиционизм». По другим сообщениям, инцидент произошел в баре.

TMZ отмечает, что на Корсике Макгрегор находился на отдыхе со своей невестой Ди Девлин. Они собирались отправится в благотворительное путешествие по Средиземному морю.

Представители ирландца заявили, что Макгрегор «решительно отвергает любые обвинения в непристойном поведении». Они отметили, что против бойца не было выдвинуто никаких обвинений, и после допроса в полиции его отпустили.

В июне Конор Макгрегор сказал, что завершает спортивную карьеру. Такое заявление боец сделал уже третий раз за последние четыре года.