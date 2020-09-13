Сергей Шнуров пообещал удалить свой инстаграм

Музыкант и генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров пообещал «грохнуть» свой инстаграм до конца года, как «грохнул группировку «Ленинград» в прошлом году». Об этом Шнуров рассказал во время паблик-тока на Russian Creative Week в Парке Горького. Его словами с «Афишей Daily» поделилась пресс-служба RTVI.

Музыкант считает, что в скором времени цениться будет не количество информации, а ее качество, поэтому будущее за «цифровым детоксом». СМИ, по словам Шнурова, будут вновь возвращаться к классическому подходу к медиа, когда важным становится проверка фактов, аналитика и глубина, а не инфошум.

«Блогерство — это массовая профессия, как и проституция. Раньше было стыдно быть фотографом, потом блогером. Скоро быть блогером будет стыдно», — цитирует RTVI слова своего генерального продюсера.

Пока инстаграм Шнурова с почти 6 млн подписчиков в сохранности. Чаще всего музыкант публикует в нем стихи, где комментирует актуальную повестку. Есть к примеру, зарисовки, посвященные отравлению Навального, обнулению Путина и самоизоляции.