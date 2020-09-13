Пропавших наблюдателей от «Справедливой России» во Владимире 18 часов держали без еды и воды в отделении полиции. Об этом «Открытым медиа» рассказал кандидат в депутаты городской думы Денис Найденов.

По его словам, после проведенного времени в участке наблюдателей вывезли на 100 километров в сторону Москвы и высадили в районе города Покров. «Им было сказано: «Вернетесь назад — оторвем яйца», — заявил Найденов.

Он отметил, что после таких угроз все эти наблюдатели решили вернуться домой. Физическая сила к ним не применялась, добавил политик. Причины действий правоохранителей не уточняются.

Связь с 15 наблюдателями от «Справедливой России» пропала в ночь на субботу, 12 сентября. После закрытия избирательных участков они собирались в кафе. Около часа ночи один из наблюдателей написал Найденову, что к ним приехала полиция.

На следующий день кандидат в депутаты написал заявление о пропаже людей. В изоляторе временного содержания пропавших он не обнаружил. «Фактически сорвана работа, у меня не осталось ни одного наблюдателя», — сказал Найденов.