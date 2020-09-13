Активистке угрожают убийством из‑за ее просьбы переименовать на «Кинопоиске» раздел «русское кино»

Неизвестные начали травить в соцсетях петербургскую активистку Гузель Леман после того, как она попросила «Кинопоиск» переименовать раздел «русское кино» в «российское». Об этом пишет «Бумага».

По словам девушки, с утра 12 сентября ей пришли десятки сообщений в различных соцсетях. Активистку оскорбляют, ей угрожают расправой и требуют «отправляться обратно в свою страну». «Я к такому не была готова. Я гражданка России, башкирка», — сказала она.

Оскорбительные сообщения со ссылками на соцсети активистки были опубликованы в телеграм-каналах «Караульный» с более чем 100 тыс. подписчиков и «Русское будущее» с аудиторией в 17 тыс., а также группе в «ВКонтакте» «Типичный Многонационал», на которую подписаны 29 тыс. человек.

Леман обратилась в службу поддержки «Кинопоиска» в начале сентября. «Я написала, что Россия многонациональная страна, и фильмы должны называться по стране производителя — российскими. Привела доходчивый пример: если фильм снимается в Якутии, там актеры-якуты, то к какой категории должен относиться, по логике «Кинопоиска», данный фильм?», — приводит издание слова активистки.

Переписка с сотрудниками сервиса продолжалась около недели. Собеседники, по словам девушки, вели себя «достаточно толерантно». Скриншотами переписки Леман поделилась у себя в соцсетях, после чего и началась ее травля. Решения о переименовании раздела на «Кинопосике» пока не последовало.

На инстаграм Гузель Леман подписаны более 10 тыс. человек. В нем девушка рассказывает о проблемах сексуального насилия, бытового национализма и оказывает поддержку людям, столкнувшимся с ними. В марте Леман стала одной из победительниц премии Pussy Riot за инстаграм-проект «Скажи сестре».