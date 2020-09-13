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В заказе «Яндекс. Лавки» клиентка нашла ведро с мочой. Компания извинилась и уволила курьера

Семён Гудошников
Сегодня в 17:57

Пользовательница твиттера Siri Keeton рассказала, что вместе с заказом из «Яндекс. Лавки» она получила ведро с мочой. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 сентября. О находке девушка сразу же сообщила в компанию.

В «Яндекс. Лавке» сказали, что проблема с ведром возникла при доставке — сотрудники проверили камеры и выяснили, что при сборке заказа все было нормально. Siri Keeton предположила, что курьер, не успевающий справить нужду на смене, использовал для этого ведро.

Клиентке вернули деньги за заказ, ей позвонил с извинениями генеральный директор «Яндекс. Лавки» Илья Красильщик. В фейсбуке он написал, что компания провела внутреннее расследование, но точную причину случившегося установить не удалось.

«Мы проверили камеры на каждом этапе заказа: сборщик положил в пакет только те продукты, которые заказывал пользователь. Также проверили момент передачи заказа курьеру — пакет в том же состоянии, что и при сборке. То есть ведро никак не могло попасть в пакет, который мы подготовили к доставке», — заявил он.

По словам Красильщика, компания несколько раз пыталась связаться с курьером и выяснить ситуацию, но безрезультатно. «Курьер навсегда отстранен от доставки наших заказов. Это конечно полное безумие и нам ужасно стыдно перед девушкой, которая получила это чертово ведро», — добавил он.

Клиентка сказала, что у нее претензий к «Яндекс. Лавке» не осталось и понадеялась, что этот случай поможет компании наладить процессы. По словам девушки, она и дальше будет пользоваться сервисом, а деньги, которые ей вернули за заказ, планирует направить в приют для кошек.

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