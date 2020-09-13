В заказе «Яндекс. Лавки» клиентка нашла ведро с мочой. Компания извинилась и уволила курьера

Пользовательница твиттера Siri Keeton рассказала, что вместе с заказом из « Яндекс . Лавки» она получила ведро с мочой. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 сентября. О находке девушка сразу же сообщила в компанию.

В «Яндекс. Лавке» сказали, что проблема с ведром возникла при доставке — сотрудники проверили камеры и выяснили, что при сборке заказа все было нормально. Siri Keeton предположила, что курьер, не успевающий справить нужду на смене, использовал для этого ведро.

Клиентке вернули деньги за заказ, ей позвонил с извинениями генеральный директор «Яндекс. Лавки» Илья Красильщик. В фейсбуке он написал, что компания провела внутреннее расследование, но точную причину случившегося установить не удалось.

«Мы проверили камеры на каждом этапе заказа: сборщик положил в пакет только те продукты, которые заказывал пользователь. Также проверили момент передачи заказа курьеру — пакет в том же состоянии, что и при сборке. То есть ведро никак не могло попасть в пакет, который мы подготовили к доставке», — заявил он.