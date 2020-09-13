Венецианский кинофестиваль назвал лауреатов. Фильм Андрея Кончаловского взял специальный приз жюри

Российский режиссер Андрей Кончаловский был удостоен специального приза жюри за картину «Дорогие товарищи» о расстреле демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

«Серебрянный лев» за лучшую режиссуру достался фильму «Жена шпиона» Киеси Куросавы. Гран-при жюри была отмечена картина «Новый порядок» Мишеля Франко. Приз за лучший сценарий получил Чатанья Тамхане за ленту «Ученик».

Франческо Фавино признан лучшим актером за роль в фильме «Наш отец» режиссера Клаудио Ноче. Награду за лучшую женскую роль взяла Ванесса Кирби, сыгравшая в фильме «Фрагменты женщины» режиссера Корнеля Мундруцо.

77-й Венецианский кинофестиваль проходил со 2 по 12 сентября на острове Лидо. Президентом жюри в этом году была актриса Кейт Бланшетт. Вместе с ней победителей выбирали геймдизайнер Хидэо Кодзима, режиссер-документалист Асиф Кападиа и глава Lucid Dreams Productions Селин Трикар.

Во внеконкурсной программе смотра «Дни Венеции» победил еще один российский фильм — «Китобой» режиссера Филиппа Юрьева. Некоторые картины фестиваля уже можно посмотреть онлайн. «Афиша Daily» собрала самые любопытные из них.