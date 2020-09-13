На вечеринку в «Мутабор» приехали силовики. Они оцепили клуб и выпускали гостей после тестов мочи

Как пишет «Медиазона», бойцы СОБРа подъехали к клубу на нескольких микроавтобусах и оцепили входы в здание. Гостям, которые были на территории «Мутабора», но не в помещениях, не мешали уйти, остальные оказались заблокированы. Вечеринка была остановлена.

В ночь на 13 сентября в московский клуб «Мутабор» приехали силовики в масках. В это время там проходила вечеринка в честь дня рождения творческого объединения Arma.

Очевидцы рассказали «Психо Daily», что к клубу привезли лабораторию и людей выпускали после тестов мочи. Внутрь гостей не пускали даже, чтобы забрать куртку в гардеробе. Один из полицейских во дворе, по словам очевидцев, собирал что‑то в бумажный конверт.

Владельцы арт-центра сообщили, что все действия силовиков официальные. По их данным, у полицейских была ориентировка на кого‑то, его задержали. Вместе с СОБРом на территорию клуба также приехали сотрудники ФСКН и отдела экономических преступлений. Последние проверили документы у клуба и выяснили, что с ними все в порядке.

В 8.00 по Москве «Мутабор» написал в фейсбуке, что возобновляет работу с 9.00 воскресенья. Сеты артистов, которые не успели выступить, перенесли на сегодня, 13 сентября.