СК Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках после протестов

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что по фактам массовых беспорядков и применения насилия к правоохранителям возбуждены уголовные дела. Об этом пишет Tut.by.

«Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», — заявил глава Следственного комитета Иван Носкевич. Статья Уголовного кодекса 293 о массовых беспорядках предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, уточняет «Интерфакс».

Носкевич отметил, что протестующие уничтожали чужое имущество, сопротивляясь милиционерам. «При осмотрах правоохранителями зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей», — сказал он, добавив, что над расследованием правонарушений в данный момент работают больше ста следователей.

Утром 10 августа ЦИК Беларуси опубликовал предварительные данные выборов: по ним, с большим отрывом, победил Александр Лукашенко. Вечером 9 августа были обнародованы данные экзитполов, согласно которым действующий президент набрал около 79% голосов.

После этого на улицы белорусских городов вышли тысячи демонстрантов, протесты быстро переросли в жесткие столкновения с полицией. К утру 10 августа сообщалось об одном погибшем, которого сбил полицейский спецтранспорт.

Во время протестов силовики избивали протестующих, а также применяли светошумовые гранаты и резиновые пули. Подробнее о том, как проходили протесты, вы можете прочитать здесь.