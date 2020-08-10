Во время протестов в Беларуси были задержаны около 3 тыс. человек

Во время ночных протестных акций, которые охватили города Беларуси после президентских выборов, были задержаны около трех тысяч человек. Из них около тысячи в Минске и более двух — в других регионах страны. Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на данные МВД республики.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемодановас сказала, что «очаговые сборы граждан в районе избирательных участков» были зафиксированы в 33 населенных пунктах. В ходе столкновений пострадали более 50 протестующих и 39 сотрудников милиции. Некоторые из них госпитализированы.

В Минздраве республики добавили, что пострадавшим была в полном объеме оказана медицинская помощь, погибших нет. По данным правозащитного центра «Весна», в ходе протестов погиб один из активистов — на него наехала полицейская спецтехника. В Минздраве эту информацию назвали фейком.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Почти сразу после закрытия участков появились результаты официальных экзитполов — за Лукашенко 79,7%, за его главную соперницу Тихановскую — 6,8% голосов. Примерно такие же цифры показали результаты с закрытых участков (в санаториях и больницах) в 5 регионах страны. При этом, по данным штаба Тихановской, за соперницу Лукашенко в разных регионах проголосовали от 70 до 80% избирателей.

После объявления данных официальных экзитполов в городах Беларуси начались стихийные митинги, которые продолжились ночью. Против протестущих в Минске применили светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В некоторых городах сотрудники милиции опускали щиты, отказываясь идти на прямой конфликт с протестущими. Подробно о ночных митингах в Беларуси «Афиша Daily» писала здесь.