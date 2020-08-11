Макс Корж призвал белорусов остановить протесты

Белорусский рэпер Макс Корж в своем инстаграме призвал протестующих соотечественников прекратить столкновения с силовиками, так как, по его мнению, это не поможет решить противоречия между народом и властью. Альтернативные варианты протеста он не предложил.
«Вы победили. Тормозните сегодня. Вы показали что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперед. Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту «победу со дня на день» о которой вам пишут в телеге на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Минске. Дальше только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не рискуйте бездумно», — написал Корж.
В Беларуси продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты, заведены десятки уголовных дел, более 3000 человек задержаны. Во вторую ночь протестов к разгону демонстрантов присоединились военные.
На выборах, по официальным данным, победил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет. Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования.