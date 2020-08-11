Макс Корж призвал белорусов остановить протесты

Белорусский рэпер Макс Корж в своем инстаграме призвал протестующих соотечественников прекратить столкновения с силовиками, так как, по его мнению, это не поможет решить противоречия между народом и властью. Альтернативные варианты протеста он не предложил.

«Вы победили. Тормозните сегодня. Вы показали что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперед. Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту «победу со дня на день» о которой вам пишут в телеге на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Минске. Дальше только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не рискуйте бездумно», — написал Корж.