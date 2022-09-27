Что приготовить дома? 10 любимых рецептов «Афиши Daily»

Мария Соколова

Психолог

В текущей реальности многие живут с постоянным страхом за себя и близких. Мы грустим, злимся, и это сейчас абсолютно нормально, но одновременно выматывает. Чтобы помочь себе почувствовать опору среди всего нестабильного вокруг, вернитесь к привычным рутинным занятиям. Процесс приготовления пищи как раз про заземление и стабильность. Кроме того, приготовление еды может служить хорошим способом отвлечься. Особенно это важно в моменты, когда прямо сейчас предпринять ничего нельзя, а в голове крутится «мысленная жвачка» и усиливает тревогу. Единственное ограничение, когда стоит выбрать другой способ переключиться, — расстройства пищевого поведения. В этом случае лучше отдельно проконсультироваться со специалистом.

Что лучше готовить? На самом деле — все, что вам нравится. Выбирайте любимые вкусы, запахи, экспериментируйте. Важнее не что готовить, а как. И тут нам поможет осознанный подход с погружением в процесс. При приготовлении еды мы можем задействовать все основные органы чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) , а это помогает установить контакт с настоящим моментом. Попробуйте наблюдать и описывать то, что вы делаете. Рассмотрите и опишите, как выглядят продукты, ощутите их на ощупь, почувствуйте, чем отличается луковая шелуха от шкурки банана, услышьте, как шипит масло на сковороде, понюхайте разные ингредиенты. Понаблюдайте, как меняется тесто, когда вы его замешиваете.