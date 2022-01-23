23 января во всем мире отмечают День пирога. Есть множество рецептов с различными ингредиентами — фантазировать на тему вариаций начинки можно долго. Мы выбрали фруктовый пирог, похожий на шарлотку составом и простотой приготовления и отличающийся структурой теста и тем, что яблоки для него карамелизуют. Делимся рецептом шефа Евгения Кузнецова.
Шеф-повар ресторана «Сибирьсибирь»
Самый популярный рецепт домашнего фруктового пирога — шарлотка. Все пекут ее практически одинаково: три яблока, три яйца, стакан муки, стакан сахара. Мне нравится другой вариант теста, больше похожий на кекс, и не сырые яблоки, а предварительно обжаренные в сахаре и сливочном масле. На мой взгляд, так получается гораздо вкуснее и точно не сложнее или дольше, чем по классическому рецепту.
При желании вместо кислых яблок в начинку можно добавить твердые груши или сливы венгерка. Такие пироги хороши к чаю, а еще лучше — к вину.
Ингредиенты
Для 1,5 кг яблок/груш/слив
— Сахар — 150 г
— Сливочное масло — 20 г
Для теста
— Куриное яйцо — 1 шт.
— Сахар — 150 г
— Сметана 20%-ная — 95 г
— Растительное масло — 75 мл
— Сливочное масло — 75 г
— Соль — 1 г (на кончике ножа)
— Мука — 175 г
— Разрыхлитель — 7 г
Как готовить
Очистите и нарежьте фрукты на ломтики, посыпьте их сахаром.
Хорошо прогрейте сковороду и карамелизуйте сахарные плоды на сливочном масле до золотистого цвета.
Для теста смешайте венчиком яйцо и 150 грамм сахара. Добавьте сметану, растопленное сливочное и растительное масло, соль и взбейте все ингредиенты до однородности. Затем всыпьте просеянную муку и разрыхлитель. Снова тщательно перемешайте.
Залейте тесто в форму, сверху выложите карамелизованные фрукты: часть из них потонет в бисквите, часть останется сверху.
Выпекайте пирог в духовке при температуре 165 градусов в течение 45 минут. Готово!