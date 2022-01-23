23 января во всем мире отмечают День пирога. Есть множество рецептов с различными ингредиентами — фантазировать на тему вариаций начинки можно долго. Мы выбрали фруктовый пирог, похожий на шарлотку составом и простотой приготовления и отличающийся структурой теста и тем, что яблоки для него карамелизуют. Делимся рецептом шефа Евгения Кузнецова.

Самый популярный рецепт домашнего фруктового пирога — шарлотка. Все пекут ее практически одинаково: три яблока, три яйца, стакан муки, стакан сахара. Мне нравится другой вариант теста, больше похожий на кекс, и не сырые яблоки, а предварительно обжаренные в сахаре и сливочном масле. На мой взгляд, так получается гораздо вкуснее и точно не сложнее или дольше, чем по классическому рецепту.

При желании вместо кислых яблок в начинку можно добавить твердые груши или сливы венгерка. Такие пироги хороши к чаю, а еще лучше — к вину.