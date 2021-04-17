Суп — важная часть ежедневного рациона. Овощной подойдет вегетарианцам, постящимся или тем, кто хочет легкого обеденного перекуса. Мы выбрали итальянский минестроне и узнали у шефа ресторана Scampi Trattoria, как приготовить по-весеннему яркий легкий суп и песто на домашней кухне.
Шеф-повар ресторана итальянской кухни Scampi Trattoria
Разрабатывая позиции для меню первых блюд, мы решили обратиться к проверенной временем итальянской классике и приготовить овощной суп минестроне. В нем очень много ярких корнеплодов, овощей и зелени, прозрачный бульон и ложка домашнего песто, который идеально дополнил вкус блюда.
Ингредиенты на 4 порции супа:
- Фасоль — 150 г
- Морковь — 50 г
- Сельдерей — 70 г
- Лук-порей — 35 г
- Горошек зеленый — 70 г
- Томаты — 70 г
- Чеснок — 5 г
- Базилик (листики) — 5 г
- Капуста савойская — 80 г
- Брокколи — 80 г
- Капуста цветная — 80 г
Как готовить суп:
Обжарьте лук-порей, морковь и сельдерей в сотейнике.
Добавьте в обжарку 1,5 л воды и доведите до кипения. Варите на медленном огне еще 30 минут. Остудите и процедите.
Нарежьте небольшими кубиками 30 грамм лука-порея, 50 грамм сельдерея, 50 грамм моркови, 10 грамм чеснока, 10 грамм базилика, 100 грамм цукини. Залейте овощи и зелень готовым бульоном.
Добавьте в суп остальные овощи: капусту савойскую, цветную и брокколи по 150 грамм, 100 грамм томатов и по 100 грамм гороха и фасоли. Доведите до кипения и варите еще 10 минут.
В тарелку готового супа добавьте ложку песто (можно сделать самим или выбрать любимый в магазине), листья шпината и базилика.
Ингредиенты:
- Базилик— 60 г
- Орехи кедровые — 15 г
- Пармезан — 20 г
- Сыр пекорино — 20 г
- Чеснок — 3 г
- Масло оливковое — 90 мл
Как готовить песто:
Обдайте кипятком базилик, затем охладите и высушите. Положите в блендер вместе с орехами, маслом, чесноком и взбейте до однородной массы.
Добавьте сыр и быстро взбейте еще раз, чтобы соус не расслоился. Готово!