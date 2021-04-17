Суп — важная часть ежедневного рациона. Овощной подойдет вегетарианцам, постящимся или тем, кто хочет легкого обеденного перекуса. Мы выбрали итальянский минестроне и узнали у шефа ресторана Scampi Trattoria, как приготовить по-весеннему яркий легкий суп и песто на домашней кухне.

Разрабатывая позиции для меню первых блюд, мы решили обратиться к проверенной временем итальянской классике и приготовить овощной суп минестроне. В нем очень много ярких корнеплодов, овощей и зелени, прозрачный бульон и ложка домашнего песто, который идеально дополнил вкус блюда.