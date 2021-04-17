Суп — важная часть ежедневного рациона. Овощной подойдет вегетарианцам, постящимся или тем, кто хочет легкого обеденного перекуса. Мы выбрали итальянский минестроне и узнали у шефа ресторана Scampi Trattoria, как приготовить по-весеннему яркий легкий суп и песто на домашней кухне.

Андрей Четвертнов

Шеф-повар ресторана итальянской кухни Scampi Trattoria

Разрабатывая позиции для меню первых блюд, мы решили обратиться к проверенной временем итальянской классике и приготовить овощной суп минестроне. В нем очень много ярких корнеплодов, овощей и зелени, прозрачный бульон и ложка домашнего песто, который идеально дополнил вкус блюда.

Ингредиенты на 4 порции супа:


  • Фасоль — 150 г
  • Морковь — 50 г
  • Сельдерей — 70 г
  • Лук-порей — 35 г
  • Горошек зеленый — 70 г
  • Томаты — 70 г
  • Чеснок — 5 г
  • Базилик (листики) — 5 г
  • Капуста савойская — 80 г
  • Брокколи — 80 г
  • Капуста цветная — 80 г

Как готовить суп:

01

Обжарьте лук-порей, морковь и сельдерей в сотейнике.

02

Добавьте в обжарку 1,5 л воды и доведите до кипения. Варите на медленном огне еще 30 минут. Остудите и процедите.

03

Нарежьте небольшими кубиками 30 грамм лука-порея, 50 грамм сельдерея, 50 грамм моркови, 10 грамм чеснока, 10 грамм базилика, 100 грамм цукини. Залейте овощи и зелень готовым бульоном.

04

Добавьте в суп остальные овощи: капусту савойскую, цветную и брокколи по 150 грамм, 100 грамм томатов и по 100 грамм гороха и фасоли. Доведите до кипения и варите еще 10 минут.

05

В тарелку готового супа добавьте ложку песто (можно сделать самим или выбрать любимый в магазине), листья шпината и базилика.

Ингредиенты:


  • Базилик— 60 г
  • Орехи кедровые — 15 г
  • Пармезан — 20 г
  • Сыр пекорино — 20 г
  • Чеснок — 3 г
  • Масло оливковое — 90 мл

Как готовить песто:

01

Обдайте кипятком базилик, затем охладите и высушите. Положите в блендер вместе с орехами, маслом, чесноком и взбейте до однородной массы.

02

Добавьте сыр и быстро взбейте еще раз, чтобы соус не расслоился. Готово!

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