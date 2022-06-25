Впервые я попробовал этот кекс, когда мы с друзьями собирались на даче за самоваром. Десерт готовила моя знакомая, мы ели его, запивая травяным чаем летними прохладными вечерами на свежем воздухе, кутаясь в пледы. Если готовить этот кекс без сиропа для пропитки, он может получиться суховатым, поэтому не советую пренебрегать этим этапом. По форме выпечку можно сделать как большой — на компанию, так и порционной. Если выберете второй вариант, нужно будет сократить время приготовления до 20–25 минут.