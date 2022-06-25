Поговорили с Олегом Марковым, шеф-кондитером петербургского ресторана Péché и узнали, как быстро приготовить простую сладкую выпечку с творожно-лимонной основой.
Шеф-кондитер ресторана Péché
Впервые я попробовал этот кекс, когда мы с друзьями собирались на даче за самоваром. Десерт готовила моя знакомая, мы ели его, запивая травяным чаем летними прохладными вечерами на свежем воздухе, кутаясь в пледы. Если готовить этот кекс без сиропа для пропитки, он может получиться суховатым, поэтому не советую пренебрегать этим этапом. По форме выпечку можно сделать как большой — на компанию, так и порционной. Если выберете второй вариант, нужно будет сократить время приготовления до 20–25 минут.
Ингредиенты
— Сливочное масло — 250 г
— Творог — 300 г
— Сахар — 250 г
— Мука — 500 г
— Яйцо — 4 шт.
— Сухофрукты (по вкусу) — 100 г
— Лимон — 1 шт.
— Сода — 8 г (0,75 ч. л.)
— Соль — 3 г
Для лимонного сиропа
— Сахар — 260 г
— Сок лимона — 410 мл
— Вода — 160 мл
Как готовить
Натрите цедру лимона и выжмите из него сок. Взбейте сливочное масло с сахаром, добавьте яйца по одному, перемешивая. Затем положите творог, цедру лимона и сок, еще раз перемешайте.
Соедините соду с мукой и просейте через мелкое сито. Постепенно всыпайте муку в творожно-яичную основу, быстро помешивая.
Выложите тесто в форму для запекания так, чтобы верхняя часть емкости осталась свободной. Для красивого разреза на середину кекса можно можно выложить мягкое сливочное масло тонкими полосками из кондитерского мешка.
Выпекайте в течение 40–50 минут при температуре 180 градусов. Проверить готовность можно деревянной шпажкой, например, зубочисткой. Ею нужно проткнуть кекс до середины и затем вытащить — шпажка должна быть сухой, без фрагментов теста.
Пока кекс выпекается, смешайте в сотейнике воду с сахаром для сиропа и доведите до кипения. Затем добавьте сок лимона и немного остудите.
Достаньте десерт из духовки и равномерно полейте лимонным сиропом. Готово.