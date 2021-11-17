Самое вкусное овсяное печенье

С самого детства это печенье разделило все человечество на два лагеря: тех, кто любит овсяное печенье — особенно с теплым молоком и на ночь, и тех, кто его не любит. Но несомненно одно — это, наверное, самое известное печенье в мире. Давайте попробуем удивить оба лагеря: для одних печенье по нашему рецепту станет самым любимым овсяным печеньем, а для других — самым вкусным.

Ингредиенты примерно на 15 печений

— Изюм светлый и темный — 195 г

— Масло сливочное (82,5%) — 195 г

— Сахар белый — 85 г

— Сахар коричневый — 175 г

— Яйца — 80 г

— Мука пшеничная высшего сорта — 180 г

— Корица молотая — 10 г

— Сода пищевая — 9 г

— Соль — 4,5 г

— Ванильная паста — 10 г

— Тонкие овсяные хлопья — 195 г