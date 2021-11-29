Уже несколько недель инстаграм заполнен печеным чесноком. Чеснок и так отличная приправа ко многим блюдам, а запеченный вместе с маслом и травами может стать идеальным гастрономическим дополнением почти для любой несладкой еды. Спросили у шеф-повара Владимира Чистякова, как его приготовить и куда потом добавить.

Печеный чеснок

«С печеным чесноком можно приготовить офигенную основу для сэндвича или брускетты. Добавить еще немного соли и лимонного сока, немного взбить — и вот у вас готовая заправка к рыбе. Он добавляет вкуса и аромата любому блюду, особенно если готовить его с оливковым маслом. Лично я люблю запеченный чеснок с мясом и, конечно, с пловом, это вообще must have! Готовить его максимально просто».

Ингредиенты

— Чеснок — 1 шт.

— Оливковое масло — 10 мл

— Соль — 2 г

Дополнительно

— Фольга, чтобы завернуть чеснок