Уже несколько недель инстаграм заполнен печеным чесноком. Чеснок и так отличная приправа ко многим блюдам, а запеченный вместе с маслом и травами может стать идеальным гастрономическим дополнением почти для любой несладкой еды. Спросили у шеф-повара Владимира Чистякова, как его приготовить и куда потом добавить.
Шеф-повар ресторанов Buro TSUM и Grace Bistro
Печеный чеснок
«С печеным чесноком можно приготовить офигенную основу для сэндвича или брускетты. Добавить еще немного соли и лимонного сока, немного взбить — и вот у вас готовая заправка к рыбе. Он добавляет вкуса и аромата любому блюду, особенно если готовить его с оливковым маслом. Лично я люблю запеченный чеснок с мясом и, конечно, с пловом, это вообще must have! Готовить его максимально просто».
Ингредиенты
— Чеснок — 1 шт.
— Оливковое масло — 10 мл
— Соль — 2 г
Дополнительно
— Фольга, чтобы завернуть чеснок
Как готовить
Берем головку чеснока и отрезаем хвостик с самой верхушкой зубчиков.
Поливаем чеснок оливковым маслом, солим, заворачиваем в фольгу и запекаем 25 минут при 180 градусах.
Сэндвич с печеным чесноком и пармой
Ингредиенты
— Печеный чеснок — 1 зубчик
— Чиабатта — 1 шт.
— Парма — 2 слайса
— Рукола — 1 горсть
— Страчателла — 30 г
Как готовить
Запеченный чеснок разминаем вилкой.
Смазываем им чиабатту и немного подпекаем ее на гриле или сковороде.
Сверху выкладываем пару слайсов пармы, немного страчателлы и руколы.
Запеченная дорада с чесночным маслом
Ингредиенты
— Дорада — 1 шт. (600–800 г)
— Оливковое масло — 30 мл
— Свежий чеснок — 5 г
— Розмарин — 5 г
— Лимонный сок — 5 мл
— Печеный чеснок — 1 шт.
— Черный перец — по вкусу
— Соль — по вкусу
Как готовить
Дораду чистим от чешуи и потрошим. Разрезаем с брюшка и раскладываем бабочкой.
20 мл оливкового масла смешиваем с соком лимона, розмарином и мелко нашинкованным свежим чесноком. Натираем дораду этой смесью.
Запекаем рыбу в духовке при температуре 200 градусов в течение 15 минут.
Запеченный чеснок разминаем до консистенции пасты и вбиваем в оставшиеся 10 мл оливкового масла.
Перед подачей поливаем рыбу чесночным маслом. Дополнить дораду можно запеченным картофелем или любыми овощами.