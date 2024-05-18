Великий Фрэнсис Форд Коппола вернулся в кино с «Мегалополисом». Это провал?

«Что за мастерское создание — человек! Как благороден разумом! Как беспределен в своих способностях, обличьях и движениях! Как точен и чудесен в действии! Как он похож на ангела глубоким постижением! Как он похож на некоего бога!» — говорил Гамлет. И после такого монолога все, что мы имеем, — это «Мегалополис». В какой‑то момент Коппола погружается прямо-таки в фейербаховские рассуждения об отчуждении человеком своей собственной божественной сущности. Но не стоит забывать, что человек и квинтэссенция праха, а значит, внезапно смертен: когда Рим падет, мир падет вместе с ним. Вот только Рим уже пал в 476 году новой эры. Апокалипсис сегодня близко, у дверей, и никакой проект Дубая в современном Нью-Йорке сциентологияОна же саентология — международное движение, основанное на шарлатанском учении фантаста Л.Рона Хаббарда. Система верований и практик исходит из представления о том, что человек является духовным существом, живущим не одну жизнь. с привкусом философии Николая Федорова не поможет реанимировать великую европейскую цивилизацию.