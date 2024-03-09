10 фильмов о шокирующей Азии с голливудскими звездами

Кристиан Бейл угодил в Китай времен японской оккупации уже не в первый раз — 12-летним мальчиком он снялся в «Империи солнца» Спилберга. Спустя почти четверть века все тот же Спилберг порекомендовал Бейла живому классику китайского кино Чжану Имоу для его экранизации романа Гэлин Янь о событиях Нанкинской резни. Если коротко, это такая японо-китайская Катынь: вечный камень преткновения националистов обеих стран, из‑за чего картина запрещена для проката в Японии. Но фильм вовсе не про низость и зверства, как раз наоборот. Это история дюжины элитных проституток из знаменитого нанкинского борделя, нашедших убежище в католическом храме: там после смерти настоятеля осталось такое же количество девочек, поющих в церковном хоре, да зашедший на огонек похоронных дел мастер (Кристиан Бейл), который единственный оказался рад новой компании. Когда же приходит время и японцы являются за юными воспитанницами, непрошеные гостьи переодеваются хористками, чтобы дать девочкам шанс бежать из ада войны. Даже с пометкой «основано на реальных событиях» это звучит как сказка. Ее Чжан Имоу и снимает: это не патриотическая агитка, не залихватский боевик, не грубая до натурализма драма, а еще одна сказка режиссера «Дома летающих кинжалов», только с гранатами вместо алебард и католическим собором вместо императорского дворца.