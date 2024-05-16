«Сегуна» продлили сразу на третий сезон

Сегодня в 22:46
Кадр: FX Networks/YouTube

FX и Hulu продлил нашумевший сериал «Сегун» сразу на третий сезон, сообщает The Hollywood Reporter. При этом шоураннеры ранее говорили, что «довели историю до конца» и «поставили точку».

Американский телеканал FX сотрудничает с наследником писателя Джеймса Клавелла, чтобы снять продолжение. Команда сценаристов планирует собраться для обсуждения продолжения летом.

Во втором и третьем сезоне к работе вернутся шоураннеры Джастин Маркс и Рейчел Кондо, а также исполнитель главной роли Хироюки Санада и исполнительный продюсер Микаэла Клавелл.

«Сегун», первый сезон которого завершился в конце апреля, считается самым просматриваемым шоу FX за всю историю (по количеству часов трансляции в мире). Шоу также стало самым дорогим, которое телеканал делал.

Создателям экранного «Сегуна» нужно придумать продолжение, ведь первый сезон основан на одноименном романе и события уже выпущенных 10 эпизодов охватывают его целиком. Нам нравится, как кончается книга; это была одна из причин, почему мы оба взялись за съемки и закончили именно в этом месте», — говорил режиссер Маркс, пока плане не изменились.

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