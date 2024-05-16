«Сегуна» продлили сразу на третий сезон

Создателям экранного «Сегуна» нужно придумать продолжение, ведь первый сезон основан на одноименном романе и события уже выпущенных 10 эпизодов охватывают его целиком. Нам нравится, как кончается книга; это была одна из причин, почему мы оба взялись за съемки и закончили именно в этом месте», — говорил режиссер Маркс, пока плане не изменились.