Два номинанта на «Оскар» в российском прокате: «Идеальные дни» и «Мечты робота»

Всего после одного купания в соленой воде Робот оказывается парализован, а Псу не хватает сил, чтобы утащить его с пляжа в ремонт. Дальше боди-хоррор сменяется кафкианским кошмаром: вернувшись назавтра, Пес обнаруживает, что пляж закрыт колючей проволокой на зиму, и понимания охраны добиться невозможно. Следующие месяцы до открытия сезона не пролетают, а болезненно тянутся. В какой‑то момент зайки-байдарочники жестоко отсекают веслом и воруют ногу так и оставшегося лежать на песке Робота. От безнадежности он наблюдает то ли сны, то ли галлюцинации (но никак не «мечты», вынесенные в русское название): почти все они заканчиваются порогом квартиры Пса и невозможностью их воссоединения. А самый страшный сон Робота — чечеточный мюзикл по мотивам «Волшебника страны Оз» (его герои смотрят по телевизору в начале фильма) с гигантскими танцующими ромашками, которые могут травмировать психику не только роботов и детей, но и взрослых зрителей.