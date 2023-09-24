Провалив миссию в Ливии, ЧВК Барни Росса (Сильвестр Сталлоне) получает нового руководителя в лице Джины (Меган Фокс) — подружки Ли Кристмаса (Джейсон Стэтем), а сам Кристмас покидает команду «Неудержимых»В нее также входят герои Дольфа Лундгрена, Рэнди Кутюра, Кертиса 50 Cent Джексона, Леви Чан и Джейкоба Скипио (сына персонажа Антонио Бандераса из третьей части).. Впрочем, ненадолго — вскоре «Неудержимым» потребуется как помощь Кристмаса, так и старого друга Барни, тайца Деша (Тони Джаа). Ведь на борту корабля, следующего до Владивостока с ядерной бомбой, наемникам придется схлестнуться с террористом Рахматом (Ико Ювайс), тайный наниматель которого хочет устроить Третью мировую войну и на этом страшно разбогатеть.
В отсутствии громких премьер четвертые «Неудержимые» идут в российских кинотеатрах таким количеством сеансов, какое пристало бы настоящему блокбастеру. Хотя на самом деле это просто дорогой (как и четвертый «Джон Уик», у них даже один дистрибьютор — Lionsgate) инди-проект, который органичнее смотрелся бы на стримингах, а еще уместнее — на VHS. Собственно, сборная героев боевиков 1980–1990-х и собиралась как дань уважения видеокассетной эпохи и прощальный выход на бис.
Однако шутка затянулась, потому что внезапно оказалась популярной и прибыльной — настолько, что третья (самая, пожалуй, кризисная) часть получила унизительный рейтинг PG-13Детям до 13 лет просмотр не желателен., чтобы родители смогли пойти на фильм вместе с детьми. И все вроде бы шло хорошо, но тут у несговорчивого Сталлоне случился конфликт с продюсерами, проект стали одна за другой покидать звезды (в частности, Арнольд Шварценеггер), все запланированные спин-оффы «Неудержимых» резко отменились, а Слай переключился на других своих любимых героев — Рокки и Рэмбо.
И вот спустя почти десять лет «Неудержимые» возвращаются на экраны с как нельзя лучше подходящим им рейтингом RДетям до 17 лет обязательно присутствие родителей.. Но это не просто R, а «рррр!!!» и даже немножечко «RRR». Сказать, что это грандиозный камбэк, значит, не сказать ничего. Это просто вынос мозга — особенно на экранах формата Screen MaxТак теперь называются залы формата IMAX в кинотеатрах, после того как эта технология ушла из России.. Однако сразу стоит предупредить, что это крайне специфическое удовольствие — «батино кино», которое зайдет далеко не всем (и в особенности оно вряд ли понравится нежным зумерам).
Если первые «Неудержимые» были постмодернистским пастишем, вторые — косплей-вечеринкой, а третьи — откровенной «бэхой»Фильм категории «Б»., то четвертая часть — это кровавое рубилово в духе четвертого и пятого «Рэмбо». По голливудским меркам, практически goreКино, изобилующее жестокостью (например, расчлененкой). . Местами столь же лютый и невероятно жестокий, как самые яркие образчики индонезийского экшена: «Мерантау», «Рейд», «Рейд: Пуля в голове» и «Ночь идет за нами». Не зря же в новых «Неудержимых» снялась главная звезда этих фильмов — Ико Ювайс! Кстати, за постановку трюков в «Неудержимых» теперь отвечает не Чад Стахелски, а давний друг Джеки Чана, боевой хореограф Алан Ын.
Из других плюсов — компактный, ни секунду не провисающий сценарий, к которому приложил руку Курт Виммер (у него недавно тоже случился камбэк, только режиссерский с «Детьми кукурузы»), и на удивление довольно приличная режиссура очень среднего постановщика Скотта Во («Need for Speed: Жажда скорости», «Круче некуда»). Первое, что подкупает в четвертых «Неудержимых» — это сардоническая интонация. Дикая смесь висельнического, даже нигилистического юмора с лобовой метаиронией.
Так, скажем, герой Джейсона Стэтема, оказавшись без работы, просматривает в газете вакансии механика и перевозчика, пока не останавливается на кандидатуре телохранителя интернет-инфлюэнсера. А 50 Cent выезжает на погрузчике, чтобы сразиться с противниками, под песню… 50 Cent. При этом с первых минут фильм задает нешуточный темп, так что полтора часа пролетают практически на одном дыхании.
Понятна реакция критиков (и зарубежных, и отечественных), называющих «Неудержимых» «настоящим мусором XXI века». Но тогда это такой же «мусор», как и «Марвел», потому что наемники Сталлоне те же супергерои. Только, в отличие от супергеройского кино, в «Неудержимых» мы видим человеческие потери, которые в кинокомиксах обычно стыдливо оказываются спрятаны за кадром.
При большом желании «The Expendables» (а франшизу правильнее было бы перевести не «Неудержимые», а «Расходные материалы») можно обвинить в романтизации насилия или, что еще хуже, в романтизации ЧВК. Но, во-первых, насилие в фильме мультяшное, а во-вторых, в отличие от чудовищных пропагандистских боевиков из киновселенной «Вагнерверса»Фильмы про ЧВК «Вагнер»: «Солнцепек», «Турист», «Гранит» и «Лучшие в аду»., «Неудержимые» не сделаны на серьезных щах. Единственное, что объединяет эти вселенные, так это то, что в четвертой части Слай превращается в (спойлер)Такого же сбитого летчика, как и Евгений Пригожин.. Поэтому даже удивительно, что на финальных титрах «Неудержимых» не играет песня «Самолет» в исполнении Валерии.
Евгения Ткачева