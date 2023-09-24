И вот спустя почти десять лет «Неудержимые» возвращаются на экраны с как нельзя лучше подходящим им рейтингом RДетям до 17 лет обязательно присутствие родителей.. Но это не просто R, а «рррр!!!» и даже немножечко «RRR» . Сказать, что это грандиозный камбэк, значит, не сказать ничего. Это просто вынос мозга — особенно на экранах формата Screen MaxТак теперь называются залы формата IMAX в кинотеатрах, после того как эта технология ушла из России.. Однако сразу стоит предупредить, что это крайне специфическое удовольствие — «батино кино», которое зайдет далеко не всем (и в особенности оно вряд ли понравится нежным зумерам).