Черное зеркало треснуло: почему на Netflix как будто нечего смотреть?

Причины разворота к массам были чисто экономические. Стримингу, до этого существовавшему за счет большого потока инвесторских средств, нужно было найти способ зарабатывать деньги. Кабельные каналы могли это делать не только за счет подписки, но и — в отдельных случаях — рекламы (она есть, например, на AMC — доме не только для сериала «Во все тяжкие», но и для «Безумцев» и «Ходячих мертвецов»), продажи своих сериалов иностранным каналам и DVD. Рекламу Netflix все-таки ввел на своей самой дешевой подписке — хотя еще недавно ее отсутствие было важной фичей сервиса, — а с остальным было сложно. Рынок домашних носителей стриминг, по сути, и убил, а на зарубежную аудиторию сам транслировал свой контент. Оставалось только повышать цену на подписку, не спугнув пользователей.