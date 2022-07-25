Если не успели воплотить детскую мечту выглядеть как Барби (или Кен), новая модная эстетика позволяет сделать это во взрослом возрасте.

Почему все снова хотят быть Барби? Тренд на жизнь в стиле Барби ярко проявился в нулевых, совпав с модой на гламур: тогда все хотели перекраситься в блонд, иметь идеальную фигуру и носить розовое. К тому же какая девочка не мечтала в детстве быть похожей на свою любимую куклу. Но только сейчас у этой эстетики появилось название — барбикор (по аналогии с коттеджкором, балеткором и другими «-корами», которыми зумеры так любят нарекать любое модное явление).

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Главный элемент барбикора, конечно, розовый цвет. Он затрагивает не только одежду, обувь и аксессуары, но также бьюти-образ — макияж, маникюр и волосы (да, существует даже барби-окрашивание). Кто‑то относит к эстетике Барби именно кукольную, немного инфантильную стилистику вещей: условно офисный брючный костюм розового цвета — это не барбикор, а вот заколки-бабочки и гелевая ручка с розовым глиттером как — раз он .

Окрашивание в стиле Барби

Правда, есть и те, кто считает, что барбикор может спокойно существовать в панковой эстетике.

«Кажется, в этом году все поголовно будут Барби», — пишет автор поста

Про Барби даже сняли фильм Пожалуй, главную роль в возвращении всеобщей любви к кукле из детства сыграл фильм «Барби», съемки которого завершились на днях. Весь мир наблюдал за бэкстейджем с Марго Робби и, неожиданно, Райаном Гослингом, которые сыграли главные роли в грядущей картине (релиз запланирован на июль следующего года).

Кадры со съемок фильма «Барби»

Костюмы героев уже успели получить свою долю критики. Яркие образы показались интернет-пользователям выполненными слишком в лоб: не хватило переработки и свежего взгляда. По словам авторов модных телеграм-каналов, вместо Барби и Кена в кричащих костюмах «было бы куда интереснее наблюдать за героями, которые носят Blumarine, Marine Serre и выглядят в кадре красиво».

Некоторые считают, что Барби и Кен должны выглядеть так

Вот что можно носить, если хочешь быть Барби