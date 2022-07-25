Если не успели воплотить детскую мечту выглядеть как Барби (или Кен), новая модная эстетика позволяет сделать это во взрослом возрасте.

Почему все снова хотят быть Барби?

Тренд на жизнь в стиле Барби ярко проявился в нулевых, совпав с модой на гламур: тогда все хотели перекраситься в блонд, иметь идеальную фигуру и носить розовое. К тому же какая девочка не мечтала в детстве быть похожей на свою любимую куклу. Но только сейчас у этой эстетики появилось название — барбикор (по аналогии с коттеджкором, балеткором и другими «-корами», которыми зумеры так любят нарекать любое модное явление).

© MEGA, Arturo Holmes/Getty Images; haileybieber/Instagram*

Главный элемент барбикора, конечно, розовый цвет. Он затрагивает не только одежду, обувь и аксессуары, но также бьюти-образ — макияж, маникюр и волосы (да, существует даже барби-окрашивание). Кто‑то относит к эстетике Барби именно кукольную, немного инфантильную стилистику вещей: условно офисный брючный костюм розового цвета — это не барбикор, а вот заколки-бабочки и гелевая ручка с розовым глиттером как — раз он.

Окрашивание в стиле Барби

Правда, есть и те, кто считает, что барбикор может спокойно существовать в панковой эстетике.

«Кажется, в этом году все поголовно будут Барби», — пишет автор поста

Про Барби даже сняли фильм

Пожалуй, главную роль в возвращении всеобщей любви к кукле из детства сыграл фильм «Барби», съемки которого завершились на днях. Весь мир наблюдал за бэкстейджем с Марго Робби и, неожиданно, Райаном Гослингом, которые сыграли главные роли в грядущей картине (релиз запланирован на июль следующего года).

Кадры со съемок фильма «Барби»

Костюмы героев уже успели получить свою долю критики. Яркие образы показались интернет-пользователям выполненными слишком в лоб: не хватило переработки и свежего взгляда. По словам авторов модных телеграм-каналов, вместо Барби и Кена в кричащих костюмах «было бы куда интереснее наблюдать за героями, которые носят Blumarine, Marine Serre и выглядят в кадре красиво».

Некоторые считают, что Барби и Кен должны выглядеть так

Вот что можно носить, если хочешь быть Барби

Юбка Ro.Ko.Ko

13 500 р.

Купальник Anirak

11 500 р.

Платье Sands

8500 р.

Мюли Ekonika

7990 р.

Мюли Y/Project

34 800 р.

Бейсболка Lime

1799 р.

Сумка Love Republic

2999 р.

Трусы Befree

499 р.

Масло для губ Dessert a Levres

295 р.

Корсет Rozie

20 440 р.

Лак для ногтей Sophin

594 р.

Тени для век Heart Breakers

723 р.

Кольцо Lili Archive

8360 р.

Брюки Ch4rm

18 600 р.

Худи Juicy Couture

12 600 р.

Серьги Swarovski

33 000 р.
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