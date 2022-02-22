Закончили смотреть «Шершней»? Отвечаем на вопросы, которые до сих пор не дают вам покоя. Разбираемся с самыми популярными фанатскими теориями и выясняем, что обо всем этом думают создатели сериала. Острожно: разбор со всеми спойлерами.

В январе закончился показ первого сезона сериала «Шершни» — нового хита канала Showtime, который в одинаковой степени вдохновляется «Повелителем мух» и «Остаться в живых». Создатели сериала — супруги-сценаристы Барт Никерсон и Эшли Лайл — нехотя отмахиваются от любых параллелей со знаменитым детищем Джей Джея Абрамса и Деймона Линделофа и явно не собираются повторять ошибки успешного предшественника, в свое время жестоко обманувшего ожидания многочисленных фанатов. По их словам, у них есть четкий план, и при работе над сценарием они тщательно продумывают каждую деталь.

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В центре сюжета — школьная команда по женскому футболу, потерпевшая авиакатастрофу над дремучими лесами Канады. Девушки не только пытаются выжить в диких условиях, но и сталкиваются с рядом необъяснимых сверхъестественных явлений. Из коротких флешбэков мы узнаем, что по неизвестной причине школьницы стали последовательницами какого‑то жуткого религиозного культа и практикуют каннибализм . Спустя двадцать лет мы видим четырех выживших героинь, всеми силами пытающихся сохранить в тайне то, что с ними на самом деле произошло в лесах. В начале сезона все четверо — Шона (Мелани Лински), Таисса (Тони Сайпресс), Натали (Джульетт Льюис) и Мисти (Кристина Риччи) — получают загадочную открытку со зловещим символом и угрозой рассказать всю правду про события двадцатилетней давности. Финал сезона дал зрителям ответы на несколько животрепещущих вопросов, но, как это часто бывает в подобных случаях, оставил еще больше загадок. Если вы уже посмотрели все десять эпизодов первого сезона «Шершней», давайте вместе попытаемся разобраться, что же мы узнали в финальном эпизоде, и ответить на вопросы, которые волнуют большинство зрителей.

Жуткий алтарь Таиссы в подвале

Начнем с самой, пожалуй, главной крышесносной сцены финала сезона, которая наверняка до сих пор не дает вам спокойно спать по ночам. Мы наконец-то узнаем, что случилось с Печенькой, собакой Таиссы (осторожно, здесь скриншот , демонстрирующий жестокое обращение с животным, но это бутафория). Героиня просто-напросто отрезала ей голову и разместила в центре импровизированного алтаря, на котором также присутствуют жутковатая кукла ее сына, у которой отсутствует глаз и рука, а также вырезанный орган, похожий на сердце то ли человека, то ли животного (позже создатели сериала подтвердили, что это все-таки сердце Печеньки). Рядом на стене красуется символ, с которым мы уже сталкивались в лесах. Все это безобразие обнаруживает супруга Таиссы Симона в подвале их дома. Возможно, Таисса сделала алтарь во время одного из своих приступов лунатизма, во время которых она карабкается по деревьям и ест землю. Но что если героиня провела этот бесчеловечный ритуал, чтобы победить на выборах? На это намекает то, что сцена с шокирующей находкой перемежается с моментом, когда героиня, зловеще ухмыляясь, узнает о своей победе. В любом случае вряд ли Таиссе после этого удастся сохранить свой брак и опеку над сыном. Человек без глаз, которого видит Таисса, — кто это?

© Showtime

В начале третьего эпизода герои хоронят погибших в авиакатастрофе, и Таисса вспоминает, как в детстве сидела у кровати умирающей бабушки. Во флешбэке из детства героини мы видим, как пожилая женщина начинает кричать что‑то о человеке без глаз, и маленькая Таисса мельком замечает в зеркале пугающую фигуру бледного человека с черными длинными волосами . На месте его глаз зияют черные дыры. В лесах Таиссе кажется, что она видит такого же человека. Возможно, этот образ — предзнаменование смерти в подсознании Таиссы, но многое указывает на то, что это нечто большее, чем воображение травмированной девушки. Позже Таисса находит безглазый труп на чердаке хижины в лесу, а в наши дни в своем доме обнаруживает куклу, у которой нет одного глаза. Эта кукла — любимая игрушка сына Таиссы Сэмми, который заклеил окно в своей спальне мрачными рисунками. Ни них как раз изображены люди без глаз. Жуткий образ, преследующий Таиссу с детства, необъяснимым образом попал на рисунки ее сына. Вполне возможно, таким образом создатели сериала намекают на то, что мы имеем дело с чем‑то сверхъестественным. Ведь логичного объяснения тому, откуда мальчик узнал о человек без глаз, нет. Скорее всего, мы еще не раз столкнемся с этим жутким персонажем, тем более что он мелькает в открывающих титрах сериала . Что не так с сыном Таиссы?

© Showtime

У сына Таиссы и Симоны Сэмми мало экранного времени, но его странное поведение не может не бросаться в глаза. С парнем явно что‑то не так. Как он мог узнать о человеке без глаз? Если «Шершни» — это все-таки история без сверхъестественной составляющей, то объяснение пока находится только одно: супруга Таиссы Симона зачем‑то занимается самым обычным газлайтингомГазлайтинг — форма психологического насилия, главная задача которого — заставить человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности. — пытается убедить жену в том, что она сходит с ума. Таисса, судя по всему, доверяет Симоне, и та наверняка хорошо осведомлена о ее психологических особенностях. Что, если Симона подговаривает ребенка рисовать пугающие картинки, которые как будто материализовались из кошмаров Таиссы? «Я сделал это, чтобы та другая, злая не увидела меня ночью» , — объясняет Сэмми причину, по которой он заклеил окно своими рисунками. И мы понимаем, что речь идет о лунатизме героини — мальчик видел ее в этом состоянии. Почему Таисса ест землю? Употребление в пищу почвы и грязи называется геофагией. Это довольно распространенная разновидность пикацизма — непреодолимого желания употреблять в пищу что‑либо необычное и малосъедобное. Расстройство чаще наблюдается у детей и женщин всех возрастов, особенно беременных и лиц с общими нарушениями психического развития. Но Таисса не вполне подходит под диагноз, потому что ест землю только во время приступов лунатизма. Если бы она действительно страдала от пикацизма, то проделывала бы это, скорее всего, будучи в сознании. Как можно заметить, приступы лунатизма и геофагии случаются у героини во время сильного стресса: в юности, после крушения самолета, и в настоящее время, в период подготовки к выборам и после новости о шантажисте. Трудно сказать, присутствует ли здесь элемент сверхъестественного. Геофагия Таиссы может быть вызвана либо одержимостью некой сущностью из глухих лесов Онтарио, которая овладевает героиней во сне (в момент, когда она наиболее уязвима), либо последствиями застарелой психологической травмы. Все зависит от того, какое направление выберут сценаристы «Шершней» во втором сезоне. Как далеко создатели сериала планируют зайти на территорию сверхъестественного? В первом сезоне «Шершней» хватает моментов, когда происходящее на экране может быть объяснено вмешательством сверхъестественных сил. Но также этим событиям можно придумать логичное объяснение: например, героини могут попросту постепенно сходить с ума . Учитывая всю серьезность ситуации, в которой они оказались, это неудивительно. По словам создателей сериала, каждое необъяснимое событие в «Шершнях» они детально рассматривают с обеих точек зрения — сверхъестественной и реальной. «Но что значит реальный? — задается вопросом Эшли Лайл. — Существуют детально задокументированные исследования феномена одержимости. Означает ли это, что демоны на самом деле существуют и могут овладевать человеком? Или у этого есть другие объяснения? История знает немало примеров, когда люди искренне верили, что одержимы чем‑то. Вера — одна из основных тем сериала, и это будет становится заметней. Если кто‑то по-настоящему верит во что‑то, их действия будут иметь реальные последствия. И неважно, классифицируется это как что‑то сверхъестественное или нет». Из‑за чего умерла Джеки?

© Showtime

Своего рода дежурный вопрос, но, кажется, будет нелишним расставить здесь все точки над i. Мы, в общем-то, и так знали, что Джеки не выбралась из лесов живой: достаточно вспомнить сцену, в которой Шона с мужем посещают родителей Джеки, чтобы поддержать пожилых людей в день рождения их дочери. Но в финальной серии сезона мы наконец-то узнаем, как это случилось. Джеки выжила после падения самолета только для того, чтобы умереть от одиночества. Не буквально, но тем не менее. Девушка умерла от переохлаждения после того, как остальные выжившие вынудили ее покинуть деревянную хижину, служившую им укрытием в лесах. Не получившая никаких полезных навыков за время пребывания в диких условиях, Джеки не смогла как следует разжечь костер, а ночью температура резко упала и выпал первый снег. Ты можешь выжить в авиакатастрофе или после нападения волков, но твои шансы остаться в живых стремятся к нулю, если твои подруги отвернулись от тебя. В отличие от остальных, Джеки отказалась произнести импровизированную молитву и погибла, что в очередной раз заставляет задаться, пожалуй, главным вопросом в мире «Шершней». Это случилось, потому что какие‑то зловещие силы, обитающие в лесах, наказали ее? Или это просто результат подростковой жестокости и группового психоза, в мгновение ока обратившего обычных школьниц в ревностных последовательниц выдуманного ими же самими культа? Хотя, если немного задуматься, это один и тот же вопрос. Убита своими же друзьями? Да. Стала жертвой опасных существ? Тоже да. Кажется, именно смерть Джеки станет спусковым крючком для стремительного срыва героинь в безумие. Человек в предсмертном сне Джеки

© Showtime

В своем предсмертном сне Джеки (или это был сон Шоны?) сидит, отогреваясь у камина, и внезапно видит человека, стоящего в затемненном углу комнаты. «Рад, что ты теперь с нами, — говорит незнакомец. — Мы тебя ждали». Это еще кто?! Призрак мертвеца без глаз на чердаке? «Я не уверена, что мы должны о нем рассказывать», — говорит Лайл в интервью TVLine. — Но он будет иметь важное значение в процессе развития сюжета». «Мы точно знаем, кто он, у нас все четко спланировано», — присоединяется шоураннер Никерсон. Лотти жива? Что это может значить для дальнейшего развития сюжета во втором сезоне?

© Showtime

Без сомнения, это главный твист финала «Шершней». Внезапно мы осознаем, что нам показали не всех выживших. Вероятно, Лотти не только выбралась из канадских лесов живой, но и впоследствии стала предводительницей зловещего культа, основы которого были заложены в лесах двадцать лет назад. В финале мы видим Натали, которую за секунду до самоубийства похищают неизвестные — предположительно, последователи культа Лотти. В тот же момент мы узнаем, что банковский счет Трэвиса был опустошен Лотти Мэттьюис, и, очевидно, она имеет непосредственное отношение к его смерти. В следующей сцене мы переносимся на двадцать лет назад в глухие леса Канады и видим юных Мисти и Вэн, которые присоединяются к Лотти, проводящей таинственный ритуал с сердцем медведя. Став лидером культа в диких условиях, Лотти могла себе позволить продолжить эту порочную практику, после того как выбралась живой из лесов: в первом эпизоде нам показали, что героиня происходит из обеспеченной семьи. Очевидно, что во втором сезоне для Лотти заготовлено место главного антагониста . Хотелось бы верить, что за следующие десять серий мы узнаем, зачем Лотти убила Трэвиса, почему похитила Натали и что из себя представляет ее зловещая секта. В таком случае есть шанс, что выжил еще кто‑то? Эшли Лайл в интервью Rolling Stone уверяет, что есть все основания предполагать, что Лотти — далеко не единственная выжившая, о которой нам рассказали не сразу. Что за таблетки пьет Лотти? В конце пилота мы видим, что героиня принимает локсапин — препарат, используемый в основном для лечения шизофрении. Лотти явно держит свое заболевание в секрете. В третьей серии у девушки заканчиваются таблетки, и вскоре после этого ее поведение заметно меняется: она начинает делать пространные пугающие заявления, становится молчаливой, чрезмерно подозрительной. Лотти на самом деле может видеть будущее? В течение всего сезона психическое здоровье Лотти и ее возможные экстрасенсорные способности — это одни из ключевых вопросов сериала. Опыт с галлюциногенными грибами вкупе с влиянием, которое на героиню оказала религиозная Лора Ли, заставили Лотти саму поверить в собственные сверхвозможности и дар предвидения. Тут вспоминается высказывание сценаристки о силе веры и ее реальных последствиях, которое мы цитировали выше. Постепенно героиня становится все более самоуверенной и бесстрашной, и к финалу ее образ приобретает угрожающие черты. Лотти, уверенная в своей неуязвимости, убивает одним ударом ножа огромного медведя, имевшего неосторожность забраться в лагерь выживших. Сцена пробирает до костей. Все это, скорее всего, послужило триггером для жутких событий в лесу, которые мы видим во флешбэках. «Sic transit gloria mundi» — что означает название финального эпизода? В переводе с латинского «Sic transit gloria mundi» означает «Так проходит мирская слава» . Эту фразу произносят во время церемонии вступления в сан нового римского папы в знак того, что все земное, в том числе получаемые им власть и слава, призрачно, изменчиво и тленно. Вероятно, создатели сериала имеют в виду, что у группы выживших появляется предводитель в лице Лотти, но при этом намекают, что время ее лидерства ограничено и ее положение шатко. Кто скрывается за фигурой рогатой предводительницы культа?

© Showtime

Личность загадочного персонажа, получившего в фанатской среде прозвище Королева с Оленьими Рогами (Antler Queen, или сокращенно AQ), так и осталась нераскрытой в первом сезоне. Судя по флешбэкам, именно она становится предводительницей выживших и контролирует их каннибалистические ритуалы. На данный момент все указывает на то, что ею является Лотти. Но что, если это не так? У дотошных пользователей Reddit на этот счет есть свои мысли. Одни считают, что Рогатой Королевой может быть Шона , аргументируя это тем, что в природе реальные шершни оберегают королеву-матку, которая занимается производством потомства. Также и героини «Шершней» делают все возможное, чтобы сохранить жизнь ребенка Шоны. Удалось ли им это сделать — другой вопрос, мы ничего не знаем о его судьбе. Другие грешат на Шону, потому что та попросту «умна, цинична и держится особняком», а именно эти качества необходимы для роли Королевы. Существует теория, что звание королевы — это что‑то непостоянное и может переходить от одной девушки к другой. «Раз уж возникла конкурентная среда, то и борьба за высший пост не заставит себя ждать», — рассуждают пользователи Reddit. Может Лотти и была первой королевой, но она могла потерять титул, проиграв в борьбе с расчетливой Шоной. Ну и, конечно, королевой может быть Таисса, обладающая всеми необходимыми лидерскими качествами. По мнению завсегдатаев Reddit, для этого даже были визуальные предпосылки. Например, такие . Самое жуткое предположение заключается в том, что Рогатая Королева — это вовсе не предводительница группы, а наоборот, — следующая жертва, которая, добровольно или нет, соглашается умереть, чтобы спасти остальных. Таким образом, рога на голове королевы символизируют, что она жертва, на которую ведут охоту. Лотти запросто могла предложить эту чудовищную церемонию, чтобы ублажить силы, которые, по ее мнению, правят в лесах. «Одна из основных тем, которые мы поднимаем в сериале, — это феномен возникновения религиозного фанатизма, — говорит Барт Никерсон. — В нашей истории возможные предпосылки для него могут быть сверхъестественные, а могут уходить корнями в групповой психоз, который овладел героинями под конец сезона». И еще: что, если — о, ужас! — в лесах есть еще кто‑то помимо выживших после крушения самолета девушек? Какая‑нибудь группа сектантов в духе Других из «Остаться в живых». Тогда Королевой с Оленьими Рогами может быть вообще кто‑то из этих «других». Бегущая девушка в начале пилота — кто это?

© Showtime

Если Джеки умерла, а Лотти — это Королева с Оленьими Рогами, то кого же тогда загнали в охотничью яму и съели в открывающей сцене сериала? Лица жертвы мы не видим, но Джеки подходила на ее роль, потому что на девушку, на которую ведется охота во флешбэках, надет ее кулон. И потом, как было сказано выше, мы изначально знаем, что героиня не выбрались из лесов живой. Лотти была вторым популярным вариантом, потому что фанаты сериала считали, что она и бегущая девушка похожи по комплекции. К тому же это подтвердило бы предположение о сменяемости Рогатой Королевы: Лотти достала всех своими мрачными предсказаниями, и героини решили от нее избавиться. Но после финальной серии, в которой мы узнаем, что Лотти жива, а Джеки умерла до того, как героини превратились в кровожадных каннибалок, эти две теории рухнули. А Джеки точно мертва? Вернули же создатели сериала с того света Вэн, после того как на нее напал волк? Почему бы им так же не поступить с Джеки? Что, если она вовсе не умерла, а была всего лишь без сознания в результате гипотермии (хотя, конечно, выглядела она весьма мертвой)? На вопрос, будет ли Элла Пернелл, исполняющая роль Джеки, участвовать в съемках второго сезона, создатели сериала отвечают положительно: «Мы определенно планируем ее задействовать. У нас есть парочка идей, как можно ее использовать». Мисти состоит в секте Лотти в наши дни?

© Showtime

Финал сезона наглядно продемонстрировал, насколько опасной может быть Мисти. И это неудивительно, учитывая, что Кристина Риччи черпала вдохновение для роли из образа Кэти Бейтс в «Мизери». В десятом эпизоде Мисти с помощью сигареты, отравленной смертельной дозой фентанила, убивает Джессику, сыщицу, которую наняла Таисса. Это еще один шокирующий момент, который сценаристы приберегли напоследок. В целом мы и так подозревали, что Мисти еще та социопатка . Ведь именно она сломала бортовой самописец, из‑за чего девушки были вынуждены провести в диких условиях столько времени. В наше время она, не моргнув глазом, похитила Джессику и держала ее прикованной к кровати в своем подвале, где, кажется, уже давно все оборудовано под подобные нужды. И не стоит забывать, что героиня была одной из первых, кто добровольно присоединился к новоявленному культу Лотти в лесах. Так что не стоит удивляться, если во втором сезоне выяснится, что Мисти ведет двойную игру и окажется тайным агентом секты Лотти. Куда пропал Хави?

© Showtime

Младшего брата Трэвиса не было видно с момента Проклятого бала, когда все выжившие объелись галлюциногенных грибов с подачи Мисти. Несмотря на отчаянные поиски Трэвиса и Натали, парня так и не нашли. Ничего хорошего такая ситуация герою не сулит, но вряд ли его ждет такая же незавидная судьба, как Джеки. Это уже было бы явным занудством со стороны сценаристов, а они пока ни в чем подобном замечены не были. На Reddit есть теория, что Хави мог найти для себя новый дом в лесу. «Беги», — сказала ему Шона в злополучную ночь Проклятого бала. Парень побежал и, возможно, бежал так долго, что наткнулся на секретное поселение местных жителей — тех самых «других», которые и оставляют повсюду в лесу жуткий символ. Жив ли Хави в наше время, трудно сказать, но, как известно, сведения о банковском счете выдают только близким родственникам. Что, если Хави состоит в секте Лотти и помог ей добраться до денег брата? Кто такой Адам на самом деле?

© Showtime

Большинство пользователей Reddit считают, что молодой любовник Шоны, которого она случайно убила, заподозрив в шантаже, — это и есть пропавший Хави. Кто сыграет взрослую Лотти? «Шершней» хвалят за блестящий кастинг: по словам создателей сериала, актрисы, играющие героинь в 1996 году и в наши дни, подбирались долго и тщательно.



«Поначалу весь процесс кастинга был просто сущим кошмаром. Было тяжело найти всех актрис и собрать все пары. В большинстве случаев мы старались подобрать сразу дуэт или находили в первую очередь взрослую актрису. Только в одном случае мы сначала нашли молодую исполнительницу, и это было реальное чудо. Софи Тэтчер буквально стала воплощением образа Натали для нас, и потом боги телевидения сжалились над нами и ролью заинтересовалась Джульетт Льюис». Эшли Лайл Создательница «Шершней»

Примечательно, что три исполнительницы взрослых героинь — Мелани Лински («Небесные создания»), Джульетт Льюис («От заката до рассвета») и Кристина Риччи («Сонная лощина») — работают в кинобизнесе с юных лет, и зрители знают, как они выглядели в 1990-х. Но, по словам шоураннеров, это получилось случайно — единственно важным для них было найти действительно хороших актрис для сериала. Учитывая все вышесказанное, найти подходящую актрису на роль взрослой Лотти — это еще та задачка. Особенно если принимать во внимание необычную внешность Кортни Итон, исполняющей роль юной героини: ее мать по происхождению — маори, это коренной народ Новой Зеландии. «Я знаю, что в интернете есть масса идей на этот счет, — смеется Лайл. — Но, к сожалению, это не так работает. Нельзя просто взять и сказать — хочу вот эту актрису». Наиболее популярными фанатскими вариантами на роль взрослой Лотти на данный момент являются, пожалуй, Шаннин Соссамон («История рыцаря») и Тиа Каррере («Мир Уэйна»). Насколько основательно создатели продумали сериал? Когда сериал, основанный на массе загадок, становится популярным, к энтузиазму зрителей, наученных горьким опытом, примешивается приличная доля скептицизма. А хорошо ли сценаристы продумали все детали? Есть ли у них полноценное видение, концепция сериала? Знают ли они, чем все закончится?

«У нас сформирован план на много сезонов. Но именно импровизация отчасти делает сериал живым и интригующим. Можно потерять приличную долю всей магии, если слишком четко следовать плану. Так что важно не только все спланировать. Наблюдай внимательно за тем, что делают актеры, режиссеры и другие сценаристы, и отталкивайся от этого тоже. Самая крутая вещь в современном телевизионном ландшафте — это то, что мы больше не привязаны к устаревшей схеме „семь сезонов и полнометражка“. Мы надеемся, что сама история подскажет, в какой момент ее надо будет закончить. Нам совершенно неинтересно тащить сериал дальше этой точки. Мы не собираемся переливать из пустого в порожнее и стегать дохлую лошадь». Создатели «Шершней»

«Примечательно, что зрители не обратили внимание на наши подсказки, разбросанные по повествованию, но зациклились на каких‑то совершенно незначительных вещах вроде тригонометрии, которая несколько раз упоминается в сюжете, — интригует Лайл в интервью TVLine. — Я просто ненавидела тригонометрию в школе. Это внутренняя шутка из комнаты сценаристов». Сериал хвалят за отличный саундтрек, но говорят, у него должен быть огромный бюджет. Действительно ли это так?

Саундтрек к «Шершням» настоящий подарок для ностальгирующих по альтернативной сцене 1990-х. Пилот открывается незабвенным гранж-хитом The Smashing Pumpkins «Today», Шона слушает в машине Лиз Фэр, героини преследуют шантажиста под «Firestarter» The Prodigy и приходят на встречу выпускников под The Offspring. Добрая половина сериала рассказывает о старшеклассницах из 1990-х, поэтому саундтрек сериала до отказа набит песнями фем-рок-икон того десятилетия в диапазоне от Кортни Лав и Пи Джей Харви до Lush и Mazzy Star. Но мир телевидения, очевидно, полон завистников. По словам интервьюера Rolling Stone, ему встречались изумленные шоураннеры, которые утверждали, что бюджет саундтрека должен быть просто огромным. «Любопытно, — отвечает на это Лайл. — Потому что нам приходилось быть очень осторожными с нашим музыкальным бюджетом. В пилоте мы его немного растратили, но потом старались держать себя в руках. В середине сезона есть эпизоды, после которых мы говорили себе: „На этой неделе добавляем только одну песню в наш плейлист на Spotify“. Мы взяли пару треков, которые были нам не по карману, но по большому счету мы с азартом складывали этот пазл, используя тот бюджет, который у нас был». По словам шоураннеров «Шершней», порой для одной сцены приходилось пробовать дюжину треков, чтобы все совпало и можно было сказать: «Вот оно!» Именно так было в случае с «Come Out and Play (Keep ’Em Separated)», под которую четверка героинь заходит в школьный спортзал, где проходит встреча выпускников. «Нельзя сказать, что мы потратили на этот трек кучу денег», — уверяют Лайл и Никерсон.