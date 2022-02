Жуткий алтарь Таиссы в подвале

Саундтрек к «Шершням» настоящий подарок для ностальгирующих по альтернативной сцене 1990-х. Пилот открывается незабвенным гранж-хитом The Smashing Pumpkins «Today», Шона слушает в машине Лиз Фэр, героини преследуют шантажиста под «Firestarter» The Prodigy и приходят на встречу выпускников под The Offspring. Добрая половина сериала рассказывает о старшеклассницах из 1990-х, поэтому саундтрек сериала до отказа набит песнями фем-рок-икон того десятилетия в диапазоне от Кортни Лав и Пи Джей Харви до Lush и Mazzy Star.

Но мир телевидения, очевидно, полон завистников. По словам интервьюера Rolling Stone, ему встречались изумленные шоураннеры, которые утверждали, что бюджет саундтрека должен быть просто огромным.

«Любопытно, — отвечает на это Лайл. — Потому что нам приходилось быть очень осторожными с нашим музыкальным бюджетом. В пилоте мы его немного растратили, но потом старались держать себя в руках. В середине сезона есть эпизоды, после которых мы говорили себе: „На этой неделе добавляем только одну песню в наш плейлист на Spotify“. Мы взяли пару треков, которые были нам не по карману, но по большому счету мы с азартом складывали этот пазл, используя тот бюджет, который у нас был».