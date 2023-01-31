10 самых интересных фильмов «Сандэнса-2023»

Эталонный мамблкор с «Сандэнса» — и редкий фильм, в котором продолжаешь жить после того, как его посмотришь. За стареньким компьютером в маленьком офисе в скучном прибрежном городке в Орегоне сидит и украдкой грызет ногти тихая девушка Фрэн (Дейзи Ридли из «Офелии» и «Звездных войн»). Все ее дни похожи один на другой, и вечера тоже — если не считать ярких фантазий о том, что однажды Фрэн загадочно и красиво умрет. Девушка то и дело представляет свое тело на холодном пляже или в глубоком лесу. Воображаемая смерть всякий раз красива, но до горечи одинока. Ведь в реальности Фрэн не общается даже с коллегами — жизнерадостными чудаками всех мастей, за бессмысленной болтовней которых мы зачарованно следим полфильма. Но в какой‑то момент в сонном офисе появляется новенький по имени Роберт (канадский комик Дейв Мерхеж) — и Фрэн, о чудо, решается с ним заговорить. Ну как заговорить — для начала она отправляет ему сообщение в рабочей почте. А потом набирается духу и рассказывает у кулера шутку, как называется кофе с плохим настроением (конечно же, депрессо).