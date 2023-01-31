10 самых интересных фильмов «Сандэнса-2023»

10-е место: «The Pod Generation»
Еще одно кино с Эмилией Кларк, где она вынуждена высиживать яйцо. Буквально. И если в «Игре престолов» речь шла о драконах, то в фантастической комедии «The Pod Generation» в огромных керамических яйцах зреют настоящие люди. А будущие родители возятся с ними как с тамагочи: ставят музыку, следят за развитием плода через мобильное приложение и так далее. Героиню Эмилии Кларк такая форма беременности более чем устраивает, потому что не отвлекает от карьеры. А вот ее супруг, которого играет Чиветель Эджофор, в дивном новом мире чувствует себя лишним и детей мечтает заводить по старинке. Но ее тело — ее дело. «The Pod Generation» — фильм легкий и забавный, но едва ли слишком удачный: идей в нем не на полный метр, а на полсерии «Черного зеркала», а многие шутки подозрительно напоминают российский сериал «Два холма». Но пропускать кино с Эмилией Кларк и ее бровями — кощунство, так что рекомендуем.
9-е место: «Bad Behaviour»
Люси (Дженнифер Коннелли) — женщина на грани нервного срыва, которая когда‑то была ребенком-кинозвездой (привет сериалу «Аврора»), а теперь с ужасом наблюдает, как ее собственная дочь строит карьеру каскадерши. Чтобы разобраться со стрессом, Люси отправляется в модный санаторий с условиями содержания примерно как в сериале «Девять совсем незнакомых людей». Только гуру коучинга в этот раз играет не Николь Кидман, а Бен Уишоу (глядя на которого теперь невольно видишь Эдуарда Лимонова, в образ которого британец уже начал вживаться), а целебные практики включают в себя интересные ролевые игры. Напарницей Люси по терапии становится молодая и прекрасная диджей-модель-инфлюэнсерка (Даша Некрасова), которую в рехаб привел страх постареть. Язвительная Люси первым делом так девушке и говорит: «Ну да, ты постареешь». В итоге оздоровительный ретрит действует на героинь как цианид.
Австралийская актриса и певица Элис Энглерт — постановщица-дебютантка, но режиссерский талант у нее в крови. Потому что маму Элис зовут Джейн Кэмпион, а Джейн Кэмпион — режиссерка не только «Власти пса», но и «Пианино». В связи с этим легко представить, с каким давлением Элис столкнулась, снимая свой первый фильм. Он получился интересным, но чересчур расфокусированным. Как это часто бывает с дебютантами, Элис решилась высказаться по всем вопросам на свете сразу — хотя могла бы сосредоточиться на чем‑то одном. Вдобавок фильм-щенок оказался в компании волков — и «Треугольник печали», и «Белый лотос», и «Девять совсем незнакомых людей», и «Infinity Pool» смеются над золотым миллиардом гораздо громче. Но Энглерт все равно хочется поздравить с тем, что она преодолела себя. И может вдохновить на то же самое всех, кто посмотрит ее чудный и нудный фильм.
8-е место: «Polite Society»
Если бы «Скотт Пилигрим против всех» был историей про британских подростков, а британские подростки при этом были бы девушками-мусульманками, то получилось бы «Вежливое общество» — безумная комедия о двух сестрах, одна из которых собралась замуж, а вторая решила этому помешать.
К слишком молодой для семейной жизни Лене Кхан сватается Салим — завидный жених, который мог бы стать звездой шоу «Холостяк», будь у британских пакистанцев такое шоу. Родители уже планируют свадьбу, но в дело вмешивается воинственный подросток Мия — младшая сестра Лены, которая с детства изучает восточные единоборства и теорию феминизма. Вместе с верными подружками она решает найти компромат на Салима. Так начинается отчаянно смешной, но порой мучительно неровный экшен в духе Эдгара Райта.
Британка пакистанского происхождения Нида Манзур для ценителей английских сериалов — девушка не менее интересная, чем Фиби Уоллер-Бридж, Михаэла Коэл и Вики Джонс. И дело не в работе над «Доктором Кто», а в прорывном сериале «Мы — Lady Parts», который Манзур и придумала, и сняла сама. Это уморительный ситком о лондонской музыкальной группе, которая: а) играет панк-рок; б) целиком состоит из девушек; в) состоит из девушек-мусульманок. «Вежливое общество» — полнометражный дебют, который развивает эту идею. Стереотипы о диаспоре рушатся, мальчики осознают себя такими же заложниками традиций, как и девочки, а родители соглашаются на компромиссы. В общем, это как «Неортодоксальная», только ситком.
7-е место: «Eileen»
Странный и прекрасный в своей странности фильм о двух женщинах в мужской тюрьме. С удивительнейшими Томасин МакКензи и Энн Хэтэуэй. Действие происходит в глухом и слякотном Массачусетсе 60-х, МакКензи играет дочь алкоголика, настоящая тюрьма для которой — их опустевший без матери дом. Поэтому на работу в обычной тюрьме она ходит как на праздник — тем более что у нее очень много сексуальных фантазий по поводу охранников и заключенных. А Хэтэуэй играет психолога то ли из Кембриджа, то ли из Гарварда, которая не скрывает, что приехала в Массачусетс ставить эксперименты. Но отношения неопытной девушки и зрелой женщины развиваются совершенно неожиданным образом — и фильм вроде «Кэрол» вдруг превращается в фильм вроде «Фарго». Ну а еще здесь более чем уместны сравнения с «Прерванной жизнью» и «Пролетая над гнездом кукушки»: вокруг героев вновь серость, но внутри по-прежнему пламя. А зрителю с первых минут становится страшно, что оно погаснет.
6-е место: «Scrapper»
Пока замечательный каннский фильм «Солнце мое» готовится к битве за «Оскар» (первая номинация для Пола Мескаля!) и выходу в российский прокат силами компании «Экспонента», кто‑то из наших прокатчиков имеет все шансы сделать симметричный ответ. Потому что «Scrapper» — это тоже история про маленькую бойкую девочку и ее молодого инфантильного отца. Разве что вместо Пола Мескаля — Харрис Дикинсон из «Треугольника печали». Но в остальном формула та же — и фильм начинает выжимать из зрителя слезы с первых секунд.
Джорджи (Лола Кэмпбелл) — слабослышащая 12-летняя девочка из английских трущоб, только что потерявшая мать. Теперь весь ее мир — соседские дети и их семьи, робко влюбленный в нее мальчишка и несколько мохнатых пауков, с которыми она живет. У пауков, кстати, есть что‑то вроде домового чата, в котором они комментируют все, что происходит в квартире, — и эти безумные вставки невероятно смешны. А происходит в квартире всякое: к примеру, в нее забирается какой‑то гопник (Дикинсон) и говорит Джорджи, что он ее отец. Просто так вышло, что последние двенадцать лет папа тусовался на Ибице, но теперь обещает взяться за ум.
«Scrapper» — третья за последний год (после фильмов «Камон Камон» с Хоакином Фениксом и «Солнце мое» с Мескалем) история о взрослых, которых спасают дети. Из трех картин эта — самая наивная: возможно, дело в том, что постановщица Шарлотта Риган до этого много занималась именно детским кино. Но на «Сандэнсе» ценят простоту и искренность: фильм взял главный приз в секции мирового кино.
5-е место: «Shortcomings»
«Сандэнс» славится своим фокусом на кино американцев азиатского происхождения: именно здесь впервые показывали «Ночь в спа», «Прощание», «Поиск», «Минари» и посвященные индейцам «Песни, которым меня научили братья» китаянки Хлои Чжао. Хит этого года — дебют в большом кино актера и сценариста Рэндалла Парка «Shortcomings». Эту драмеди про современных американских азиатов хочется назвать «Худшим человеком на свете» этого года, а ее режиссера — новым Вуди Алленом, свободным от цинизма и бодрым духом.
Главный герой — несостоявшийся сценарист (Джастин Х.Мин), который работает менеджером кинотеатра в Лос-Анджелесе, встречается с успешной продюсеркой (Элли Маки) и мучительно ей завидует, а на досуге (которого у него много) смотрит порно с белыми девушками. Подруга от всего этого устает и отправляется в командировку в Нью-Йорк. А герой остается один на один со своими желаниями, забыв, что их стоит бояться.
Как и «Худший человек на свете», фильм разделен на дюжину глав, каждая из которых имеет дело с той или иной коллективной травмой миллениалов. А то, что герои помешаны на кинематографе, только способствует усвоению уроков зрителем. Разбирать комплекс белого превосходства на примере «Однажды… в Голливуде» Тарантино как‑то приятнее, чем без Тарантино. Немалая часть юмора строится на том, что герои-азиаты шутят над неумением зрителя их различить. У героя японского происхождения лучшая подруга — наполовину китаянка, а наполовину кореянка, и в какой‑то момент она выставляет ему ух какой счет за Вторую мировую. И в итоге сатира на политкорректность побуждает зрителя стать еще образованнее и этичнее. И повзрослеть. До России фильм совершенно точно не доберется, но постарайтесь его найти и посмотреть.
4-е место: «Magazine Dreams»
Это как «Рестлер» и «Таксист», только про бодибилдинг — история юноши, одержимого идеей стать чемпионом мира. Но чем яростнее он строит совершенное тело, тем яснее становится распад его души — а вслед за ней и мира вокруг. Сперва герой калечит только себя, но по ходу фильма список жертв лишь растет. Как и список тем для разговора с психотерапевтом, к которому юноша иногда ходит. Тут и комплекс бедности (парень работает на кассе в супермаркете), и проблемы с отцом (ветераном Вьетнама), и влечение к белому бодибилдеру-чемпиону (которому герой пишет безответные письма). Было бы лучше, если бы 124-минутный фильм остановился на чем‑то одном, но это все равно первоклассный психологический триллер. А актер Джонатан Мейджорс (звезда сериалов Marvel и фильма Спайка Ли «Пятеро одной крови»), превратившийся ради фильма в гору мяса, — наш новый герой.
3-е место: «Fair Play»
«Уолл-стрит» эпохи #MeToo — история девушки и парня, которые работают в одной инвестиционной компании, претендуют на одну и ту же позицию, а еще любят друг друга. Но вынуждены скрывать отношения от коллег, чтобы не нарушать корпоративный кодекс. У фильма очень специфический способ первой же сценой намекнуть, к какой трагедии идут герои. Влюбленные прячутся в туалете на вечеринке, чтобы заняться сексом, он делает ей куннилингус и счастливо улыбается в финале, а она кричит от страха, потому что замечает, что все его лицо и ее белое платье — в крови, bad timing. А на полу туалета лежит выпавшее из его кармана кольцо, и раз уж он все равно стоит на одном колене, то почему бы не сделать предложение?
Ну а дальше девушку повышают, а парень становится ее подчиненным — и начинается напряженный корпоративный и эротический триллер. Скауты Netflix купили фильм за безумные 20 млн долларов, и легко понять почему. Во-первых, это новые «50 оттенков серого», только куда реалистичнее и умнее. А во-вторых, напористая сексуальность не мешает фильму оставаться большой авторской работой — исследованием динамики власти в отношениях, историей выживания женщины в мужском бизнесе, хроникой падения мужского эго. Но главное — это то, что от молодых актеров Фиби Дайневор («Бриджертоны») и Олдена Эренрайка (молодой Хан Соло) здесь хоть прикуривай. Овен и Скорпион, не иначе!
2-е место: «Cat Person»
Фильм про отношения, который хочется показать всем-всем-всем, кому от 18 до 35. А заодно слетать в прошлое и показать себе и своим близким. В основе картины Сюзанны Фогель (постановщицы «Бортпроводницы») лежит ставший уже легендарным рассказ из The New York Times, написанный в 2017 году молодой писательницей Кристен Рупеньян, которая сразу же после публикации стала миллионершей. Рупеньян, как предполагается, опиралась на реальную историю чужих отношений, которые начинались очень трогательно, но закончились немыслимым абьюзом.
Марго (чудесная Эмилия Джонс из фильма «CODA: Ребенок глухих родителей» — первого в истории фильма с «Сандэнса», взявшего главный «Оскар») учится в колледже, живет в общежитии в Нью-Йорке и подрабатывает кассиршей в кинотеатре. Туда часто заглядывает загадочный парень Роберт (отважившийся сыграть ходячую мерзость Николас Браун из «Наследников»), которому давно за тридцать и который держит дома фотографию принцессы Леи и Хана Соло в рамочке, словно они его мама и папа. Полфильма Марго думает, что зря связалась с Робертом, потому что он наверняка маньяк. А вторая половина фильма играет с нашими ожиданиями так, что кружится голова.
«Cat Person» — это «Девушка, подающая надежды» этого года: смешное и страшное, драйвовое и серьезное, очень гиковское и в то же время предельно простое и универсальное кино, которое приведет в восторг всех, кто еще молод. И с большой вероятностью подарит зрителю либо ужас узнавания, либо радость от осознания, что с ним так (пока) не бывало. Это очень точный психологический портрет каждой из сторон, по собственным причинам позволивших этим отношениям случиться. И тот редкий случай, когда новомодное клише «терапевтическое кино» действительно не просто уместно, а необходимо.
1-е место: «Sometimes I Think About Dying»
Эталонный мамблкор с «Сандэнса» — и редкий фильм, в котором продолжаешь жить после того, как его посмотришь. За стареньким компьютером в маленьком офисе в скучном прибрежном городке в Орегоне сидит и украдкой грызет ногти тихая девушка Фрэн (Дейзи Ридли из «Офелии» и «Звездных войн»). Все ее дни похожи один на другой, и вечера тоже — если не считать ярких фантазий о том, что однажды Фрэн загадочно и красиво умрет. Девушка то и дело представляет свое тело на холодном пляже или в глубоком лесу. Воображаемая смерть всякий раз красива, но до горечи одинока. Ведь в реальности Фрэн не общается даже с коллегами — жизнерадостными чудаками всех мастей, за бессмысленной болтовней которых мы зачарованно следим полфильма. Но в какой‑то момент в сонном офисе появляется новенький по имени Роберт (канадский комик Дейв Мерхеж) — и Фрэн, о чудо, решается с ним заговорить. Ну как заговорить — для начала она отправляет ему сообщение в рабочей почте. А потом набирается духу и рассказывает у кулера шутку, как называется кофе с плохим настроением (конечно же, депрессо).
История пробуждения Фрэн сперва смущает тем, что спасителем в этой сказке назначен мужчина — но стоит зазвучать мелодии из «Спящей красавицы», как мы сразу понимаем, что авторы все предусмотрели и ведут нас в ловушку ложных ожиданий. Преображение Фрэн — одновременно и наивно сказочный, и абсолютно убедительный сюжет. А нежелание фильма выдавать причины скованности и замкнутости героини делает ее ситуацию универсальной. И воодушевляющей — например, быть внимательнее к другим и добрее к себе. Сценарий этого фильма, где многословны все, кроме робкой героини, — редкое золото, добывать которое умеют лишь старатели с «Сандэнса». А завораживающая игра Дейзи Ридли — долгожданный прорыв после вычурной «Офелии» и отгремевших в далекой галактике «Звездных войн».
А еще здесь есть незабываемая сцена игры в «Мафию» по-орегонски, которую вам обязательно захочется повторить. Представляете, все эти годы мы играли не так!