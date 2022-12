Что там с сериалами: «Уэнсдэй», финал «Ходячих мертвецов», пятая «Корона» и «Король Талсы»

Если бы не громкое имя в титрах и многолетняя предыстория франшизы, «Уэнсдэй» запросто сошла бы за еще один подростковый Netflix-сериал с обязательными любовным треугольником, непростыми юными характерами и танцами под песни из прошлого. Кстати, было бы неплохо, если завирусившийся танец Уэнсдэй на школьном балу помог бы синглу сайкобилли-легенды The Cramps «Goo Goo Muck» повторить судьбу песни «Running Up That Hill» Кейт Буш, ставшей одним из главных хитов 2022-го благодаря «Очень странным делам». Это кажется вполне реальным, учитывая, что первый телевизионный проект Тима Бертона сейчас вовсю ставит рекорды , в легкую побив просмотры четвертого сезона главного Netflix-хита за первую неделю.