Что там с сериалами: «Уэнсдэй», финал «Ходячих мертвецов», пятая «Корона» и «Король Талсы»

Снимают, да и еще как! Включите любой эпизод «Короля Талсы» и получите желаемое. Ретро-эстетика во всей своей красе. Хлесткие фразочки, произнесенные низким голосом Сталлоне. Избитые, но зато такие родные и понятные сюжетные ходы, которые мы по сто раз видели еще сто лет назад (один из них — в «Красотке» с Джулией Робертс). Гонки по городским улицам с обязательной стрельбой из автоматического оружия под панк-боевик, даром что в исполнении Idles. Герой, который решает все проблемы, кидая в голову оппонента термос с чаем, а вечеринки предпочитает закатывать исключительно в стриптиз-барах. Иными словами, всем ностальгирующим, а также соскучившимся по гроулу Сталлоне — добро пожаловать в Талсу! Фанаты как Шеридана, так и Слая будут чувствовать здесь себя здесь как дома. Остальным лучше держаться от сериала подальше.