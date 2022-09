От Винни-Пуха до Sex Pistols: как королева Елизавета II повлияла на поп-культуру

Кино

Впрочем, как писал экс-кинокритик «Афиши» Станислав Зельвенский, это вечная проблема англичан: «Монархия устарела и все такое, но как доходит до дела, „God Save the Queen“ исполняется без всякого ерничества».

Музыка

Елизавета II в поп-музыке, как, правило представала объектом критики. Она была воплощением всего плохого, что было в Великобритании на момент появления очередного хита. Вот Sex Pistols исполняют в очередной юбилей королевы свой нигилистский гимн «God Save The Queen». А вот The Housemartins (популярная в Британии группа, в которой до сольной карьеры играл Фэтбой Слим) поют о том, что монарху не понять обычного бедного британца.

Или вот The Stone Roses посвящают Елизавете едкую полуколыбельную, Джордж Майкл высмеивает королеву в своем клипе на песню «Shoot The Dog», а Слоутай печально констатирует, что в Британии уже нет ничего великого, и монархия — одна из ее главных проблем. Про Елизавету злобно писали и Моррисси, и Бобби Гиллеспи из Primal Scream. Она была воплощением монархии, и музыканты обращались с ней соответствующе.

Другой образ Елизаветы в поп-песнях — это королева, как воплощение чего‑то далекого, великого, несбыточного. Такой Елизавета предстает в «Her Majesty», скрытом треке The Beatles с альбома «Abbey Road». Или в песне Pet Shop Boys «Dreaming Of The Queen».