«Битлджус», «Бэтмен» и «Труп невесты»: из чего сделана киновселенная Тима Бертона

Детство Бертона прошло в пригородном Бербанке, который режиссер позже назовет «преисподней» . Несмотря на то, что городишко располагался на северной окраине Лос-Анджелеса, прямо за надписью HollywoodТам находятся штаб-квартиры The Walt Disney Company, Warner Bros. и других крупных кино- и телемейджоров., это было невероятно скучное, приземленное место. Позже одноэтажную бертоновскую Америку можно будет увидеть и в «Большом приключение Пи-Ви», и в «Битлджусе». Вместе с режиссером рос и менялся его лирический герой: из семилетнего гота Винсента он превратился в андрогинного юношу Эдварда, который никак не может вписаться в провинциальное, мещанское общество. И причина не только в том, что вместо рук у него ножницы. Примерно понятно, что чувствовал молодой Бертон, когда попал на работу в знаменитую студию «Дисней».