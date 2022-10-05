Гаспар Ноэ, Кантен Дюпье, Уолтер Хилл и другие мэтры: на кого стоит пойти в кино в октябре

Поход в кино на прокатный релиз — все еще одно из самых надежных развлечений в городе. Особенно когда показывают не только жанровые релизы категории Б и отечественные блокбастеры (ничего не имеем против), но и новые работы именитых мастеров прямиком с крупнейших кинофестивалей. Подробности — в подборке.

«Сердце пармы» С 6 октября

Пермский князь (Александр Кузнецов) женится на ведьме-ламии, способной превращаться в рысь (Елена Ербакова), после чего вступает в войну против не терпящего его сепаратистского духа московского князя (Федор Бондарчук).

Российский блокбастер-долгострой по мотивам бестселлера Алексея Иванова, вобравший в себя все лучшее, что дала нам современная фэнтези-мания. Артист Кузнецов перекочевал прямиком из вселенной Дамблдора, вокруг него выясняют отношения представители разных народностей и магических рас — совсем как в «Кольцах власти». Главный же аттракцион — масштабное финальное сражение, которое кинокритики уже успели сравнить с «Битвой бастардов». Как и полагается отечественному блокбастеру, это все немного кринж, но кринж зрелищный .

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«Исповедь» С 6 октября

Родители школьника-убийцы и родители школьника-жертвы встречаются в местной церкви, чтобы попытаться разобраться со своими чувствами вины и скорби. Напряженный разговор клонит то в сторону политических дебатов, то в слезную истерику, но разум и эмпатия торжествуют.

Суперхит прошлогодней американской критики (95% на Rotten Tomatoes по итогу 193 рецензий), случайно пролетевший мимо «Оскаров» и добравшийся в российский прокат с незначительным опозданием. Это герметичное лицедейское кино (в ансамбле как минимум два абсолютно крупнокалиберных артиста — Джейсон Айзекс и Энн Дауд), написанное и поставленное актером Фрэном Кранцем в качестве режиссерского дебюта. Да, жанр специфический, но ведь такой заметный отклик дебюты в Голливуде получают не каждый день — стоит обратить внимание.

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«Пассажиры ночи» С 6 октября

Любовно-дружеский четырехугольник с участием очень красивых французов из 1980-х: мама (Шарлотта Генсбур), взрослый сын, дочь и приглашенная переночевать девушка-бродяжка.

Французы снова доказывают, что в жанре эскапистских драм не о тех отношениях, которые бывают в жизни, а о тех, которые должны быть в идеальном мире, у них нет конкурентов. При этом режиссер Микаэль Эр даже активней современников избегает остроты конфликта. Так красиво плакать, курить сигареты и все прощать нам не будет дано никогда — в этом и состоит повод выбраться в кино.

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«Сказка для старых» С 13 октября

Криминальный авторитет, которого зовут просто Батя, посылает трех своих сыновей (Младшего, Среднего и Старшего) в три разных российских города на поиски пропавшего общака.

Доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук, писатель и театральный режиссер Роман Михайлов переводит расхожий бандитский жанр в мистическое пространство сказки. В этом ему помогает не только туманный слог притчи, но и удивительное визуальное решение — выцветшее грязное изображение, лишь время от времени окрашивающееся в кровавые огни ночного клуба или в синеву сумрачного снега . Идеальная картина, которую искушенный 20-летний синефил с удовольствием посмотрит в компании своего бати — постоянного зрителя сериалов с НТВ.

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«Умереть за доллар» С 13 октября

Хитрый как лис ковбой-наемник (Кристоф Вальц) соглашается найти сбежавшую к темнокожему солдату жену предпринимателя (Рейчел Миссис Мейзел Броснахан). Дорогу ему переходит такой же по-лисьи хитрый бандит (Уиллем Дефо).

С пылу с жару (то есть прямиком с Венецианского фестиваля ) на экраны выходит первая за десятилетие работа 80-летнего Уолтера Хилла — легендарного жанрового постановщика, своими лучшими фильмами («Воины», «48 часов») стиравшего границу между кино категории А и кино категории Б. «Умереть за доллар» — по всем признакам обыденный вестерн-боевик, но мало кто, как Хилл, способен насыщать стандартные жанровые продукты таким количеством изящных деталей постановки. Как минимум актерский состав уже стоит цены билета.

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«История Гражданской войны» С 13 октября

Россия, послереволюционные годы. Создатель Красной армии Лев Троцкий делает все, чтобы победить в Гражданской войне монархистов, демократов и национальных сепаратистов. В этом деле ему помогают такие герои, как начдив Василий Иванович Чапаев.

Документальный военный боевик короля нон-фикшена Дзиги Вертова, пролежавший на полке рекордные 100 лет . Прелесть документалистики заключается в неспособности устаревать: как ни крути, а кадры с реальными историческими фигурами, снятые режиссером в настоящих местах действия, не переплюнуть никакими современными постановками и интерпретациями. К тому же есть подозрение, что и на многие актуальные вопросы из нынешней российской жизни ответы стоит искать именно в этом выдержанном, как столетнее вино, кино.

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«Вихрь» С 20 октября

Красивая любовь пары парижских пенсионеров (режиссер Дарио Ардженто и актриса Франсуаза Лебрен) на фоне универсального уродства старения. Все мы когда‑нибудь будем близки к смерти, но будем ли мы в то же время близки к любви?

Провокатор Гаспар Ноэ снял свой собственный ремейк «Любви» Ханеке и моментально получил лучшую критику в карьере. Сообщается, что в разные моменты это его самый жестокий и самый человечный фильм . Сложно понять, кому картину можно советовать однозначно: для фанатов хорроров будет многовато мелодрамы, а любители духоподъемных драм будут шокированы. Возможно, рискнуть сходить на фильм стоит вообще всем: вдруг Ноэ и правда впервые смог выдержать идеальный баланс между жанровыми крайностями.

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«Декабрь» С 20 октября

Поэт Сергей Есенин (Александр Петров) старается превозмочь все преграды (депрессия, спецслужбы), чтобы бежать из Ленинграда в Ригу. Увы, не будет большим спойлером тот факт, что все заканчивается печально.

Крайне спорную интерпретацию событий последних дней поэта поставил режиссер Клим Шипенко, ранее снявший корейский по духу триллер «Текст» и комедийный блокбастер «Холоп». «Декабрь» — снова не прямолинейная историческая реконструкция и не, упаси боже, политическое высказывание, а полнокровное кино в жанре чистого саспенса . Иногда правду о стране и истории удается прямее всего передать через развлекательное остросюжетное зрелище.



«Корсаж» С 20 октября

Австрийская императрица Елизавета Баварская по прозвищу Сиси (Вики Крипс) после празднования 40-летия пускается во все тяжкие: навещает бывших любовников за границей, много курит, показывает язык и фак и в целом пытается вернуть себе свободу.

Ревизионистская драма, накладывающая современные представления о феминизме на историческую героиню, из программы последних Канн. Австрийка Мари Кройцер — довольно опытная фестивальная постановщица средней руки, но в кино стоит идти вовсе не из‑за этого имени. Ведь люксембургская актриса Вики Крипс («Призрачная нить», «Остров Бергмана») — секретным образом самая притягательная и глубокая артистка в современном европейском кино , и это одна из ярчайших партий, которые ей когда‑либо доставались.



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«Паранормальные явления. Дом призраков» С 20 октября

Заканселенный стример решает вернуть былую славу с помощью прямого включения из проклятой заброшки. Все идет не по плану, когда выясняется, что дом населяют вполне настоящие и весьма кровожадные зловещие мертвецы.

Не устанем повторять, что не нужно бояться локализованных прокатных названий. Ведь под чудищем «Паранормальные явления. Дом призраков» скрывается один из самых сенсационных американских хорроров года, независимый до жути «Deadstream». Имя звезды, сценариста и режиссера фильма Джозефа Уинтера вы однозначно еще услышите — спешите быть в первых рядах его зрителей.

«Невероятно, но факт» С 27 октября

Женатая пара (Ален Шаба и Леа Дрюкер) покупает новый роскошный дом. Выясняется, что сделка эта даже более удачная, чем могло показаться, ведь в подвале дома есть магическая дыра. Проблема в том, что ее магическая способность (не будем спойлерить) вызывает привыкание.

Великий абсурдист нашего времени Кантен Дюпье снова берет анекдот, убирает из него панчлайн и растягивает на 1,5 часа (ну ладно, 1 час и 14 минут). И все равно невозможно устоять перед этим лишь изредка уморительным зрелищем: никто не сравнится с Дюпье в таланте рассказывать самые бессмысленные истории с самым серьезным выражением лица в самые тревожные времена.