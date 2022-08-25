33 потрясающих перевода названий фильмов от российских прокатчиков в 2022 году

«Парни под прикрытием» («Panama») и «Шимпанзе под прикрытием» («C.I.Ape»)

«Парни под прикрытием» и «Шимпанзе под прикрытием» вышли в российский прокат в один и тот же день, и можно было бы подумать, что фраза «под прикрытием» была частью названия какого‑то сверхкультового фильма, но нет, такого кино не было. Может быть, прокатчики сговорились, чтобы заставить зрителей посмотреть два несвязанных фильма как дабл-фичер? А может, все дело в том, что гении мыслят одинаково. Как бы то ни было, надо сказать, что «Парни под прикрытием» легко затыкают за пояс безликое оригинальное название «Панама», а вот «Шимпанзе под прикрытием» с непереводимым каламбуром «С.I.Ape» тягаться не в силах.