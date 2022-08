33 потрясающих перевода названий фильмов от российских прокатчиков в 2022 году

«Как убили Джона Кеннеди» («JFK Revisited: Through the Looking Glass»)

Еще один пример выводящего на чистую воду перевода. Под претенциозным названием документалки Оливера Стоуна, показанной в Каннах, «Возвращаясь к JFK: Зазеркалье» по сути скрывалось безразмерное видеоэссе, посвященное теориям заговора. Российские прокатчики выпустили картину на больших экранах, не на ютьюбе, однако подарили ей простое и понятное название в духе ютьюбовских рекомендаций: «Как убили Джона Кеннеди».