В четвертом сезоне «Очень странных дел» во вселенной сериала наконец-то обнаружился не просто монстр, а самый настоящий суперзлодей, который, оказывается, всегда был где‑то рядом. По этому поводу мы решили вспомнить, каких еще ярких сериальных злодеев подарило нам первое полугодие 2022-го.

Векна/Номер один/Генри Крил (4-й сезон «Очень странных дел») Исполнитель роли — Джейми Кэмпбелл Бауэр

© Netflix

Коротко объясняем, чем же новый злодей «Очень странных дел» настолько примечателен и почему его появление — тщательно продуманный сюжетный ход. Очень странные дела в Хокинсе начали творится после того, как в лесах, окружающих городок, местные гики на велосипедах обнаружили лысую девочку в больничной пижаме (Милли Бобби Браун). Вскоре выяснилось, что девочку зовут Одиннадцать, она обладает мощнейшими телепатическими способностями и сбежала из тайной правительственной лаборатории, где бессердечный доктор Бреннер (Мэттью Модайн) пытался вырастить из нее идеальное оружие массового уничтожения. Несмотря на то, что героиня была лишена не только имени (вместо которого у нее был порядковый номер), но и всех радостей детства, она не озлобилась на весь мир, а прямо наоборот — встала на нелегкий путь борьбы со злом, помогая жителям Хокинса противостоять всякого рода нечисти, которой в городке с ее появлением стало много. В новом сезоне зрители узнают, во что могла превратиться Одиннадцать, не вырвись она вовремя из лап манипулятивного доктора Бреннера. Сама же героиня получает достойного противника. Кажется, ни разу до этого за все три сезона «Stranger Things» Одиннадцать не противостояла кому‑то с равными сверхспособностями. На этот раз «Очень странным делам» нужен был антагонист, который не только хотел бы всех сожрать, как какой‑нибудь ксеноморф, а у которого были бы планы пограндиозней, а главное — личные счеты с Хокинсом и его обитателями. Так в густонаселенной вселенной сериала появился Векна — не просто безликий монстр, а самый настоящий суперзлодей, у которого есть своя душераздирающая история в лучших традициях Дж.Р.Р. Толкина, Джорджа Лукаса и даже Алана Мур а. Не зря процесс становления Векны озвучен композицией Филиппа Гласса «Pruit Igoe and Prophecies», которую также использовал Зак Снайдер в своей экранизации «Хранителей» 2009 года. Что это, если не размашистый поклон Доктору Манхэттену, исключительно неоднозначному персонажу комикса Алана Мура. Так же, как и он, Векна пересобрал себя, оказавшись по ту сторону реальности в альтернативном измерении — так называемой Изнанке.

Осторожно, далее есть спойлеры 4-го сезона.

По ходу сезона выясняется, что Векна не просто зловещее существо из Изнанки, которое, словно Фредди Крюгер, использует травмированных подростков в своих корыстных целях. Оказывается, он тот самый первый подопытный доктора Бреннера — № 1, который вырос в застенках тайной лаборатории. На самом деле его зовут Генри Крил и, до того как попасть в логово к одержимому ученому, он все детство пытался смириться со своей непохожестью на остальных детей. Непринятый даже своими родителями, юный Генри был настолько одинок, что искал компании у пауков на чердаке. В результате мальчик со сверхспособностями стал причиной смерти почти всей своей семьи — в живых остался только отец мальчика, которого и обвинили в убийствах. Старшего Крила в старости, кстати, играет Роберт Инглунд, выполняющий здесь функцию поклона хоррор-франшизе «Кошмар на улице Вязов»: именно этот актер играл Фредди Крюгера во всех частях оригинального киносериала. О такой злодейской роли, как Векна, можно только мечтать, а заполучив ее — использовать на всю катушку. У 33-летнего Джейми Кэмпбелла Бауэра на этот раз явно было больше возможностей продемонстрировать свои актерские способности, чем во франшизе про Гарри Поттера, где он играл юного Гриндевальда. Безусловно, роль Векны — первосортный трамплин для его карьеры, главное — не застрять в амплуа злодея. Хотя с внешностью Бауэра сделать это будет сложновато.

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Лало Саламанка (6-й сезон «Лучше звоните Солу») Исполнитель роли — Тони Далтон

© AMC

Вы можете этого не помнить, но первый раз мы услышали имя Лало Саламанки еще в сераиле «Во все тяжкие». В одной из сцен второго сезона Уолт и Джесси (Брайан Крэнстон и Аарон Пол) похищают Сола Гудмана (Боб Оденкерк), и ушлый адвокат, решив, что они работают на некоего Лало Саламанку, дико напуган (об этом подробнее рассказывается в одиннадцатой серии финального сезона «Лучше звоните Солу». — Прим. ред.). Что могло так сильно разбалансировать известного циника и скептика? Зрители подготовились к образу самого дьявола, но Лало так и не объявился. После того как Лало не обнаружился и в первых трех сезонах «Лучше звоните Солу», спин-оффа и приквела «Во все тяжкие», многие решили, что создатели вселенной Винс Гиллиган и Питер Гулд попросту забыли про него. Но не тут-то было — эти шоураннеры, кажется, не забывают ничего. Внимательным фанатам вселенной «Во все тяжкие» пришлось ждать много лет, прежде чем это имя материализовалось на экране при максимальном содействии актера Тони Далтона. Когда Лало неожиданно появился под конец четвертого сезона «Лучше звоните Солу», многие отнеслись к этому скептически. Не верилось, что новый персонаж в давно сложившимся и детально выстроенном мире сериала сможет занять сколько‑нибудь значимое место. Тем не менее меньше чем за два сезона Гиллиган и Гулд умудрились превратить Лало Саламанку в одного из самых выдающихся сериальных злодеев всех времен. С момента, когда Лало весело жарит буррито на кухне мафиозной кафешки El Michoacáno в восьмом эпизоде четвертого сезона «Лучше звоните Солу», каждая сцена, в которой он появляется, буквально пропитана ужасом и абсолютной непредсказуемостью. Зрителям физически некомфортно наблюдать за Лало , ведь они знают, что за располагающей улыбкой прячется кровожадный и расчетливый социопат, готовый убить невиновного, чтобы просто произвести впечатление. Артур Хэрроу («Лунный рыцарь») Исполнитель роли — Итан Хоук

© Marvel Studios

Первая половина 2022-го выдалась весьма урожайной для Итана Хоука. Складывается впечатление, что актер, недавно намекнувший на скорое завершение актерской деятельности, в последнее время работал, не покладая рук. Причем две из трех его новых ролей исключительно злодейские. Хотя и брутального короля из скандинавских легенд в «Варяге» тоже особенно положительным не назовешь. Весной мы увидели его в образе предводителя жуткого религиозного культа в «Лунном рыцаре», а совсем недавно — в роли серийного убийцы и похитителя детей в хорроре «Черный телефон». Работая над ролью Артура Хэрроу, злодея из вселенной марвеловского комикса «Лунный рыцарь», Итан Хоук заметно увлекся. Например, он сам придумал открывающую сцену пилота, в которой его герой — религиозный фанатик и лидер культа древнеегипетской богини Амат — засыпает осколки стекла в свои сандалии. По словам актера, в его персонаже можно обнаружить черты таких непохожих исторических личностей, как Стив Джобс, сестра Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки», Лев Толстой, Фидель Кастро и Карл Юнг.

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Хоумлендер (3-й сезон «Пацанов») Исполнитель роли — Энтони Старр

© Prime Video

Невозможно представить более мерзкого злодея со стримингов, чем Хоумлендер. Нарциссический психопат, расист и садист с практически неограниченными супервозможностями. В предыдущих двух сезонах «Пацанов» казалось, что этот до безобразия самовлюбленный и неадекватный предводитель корпоратизированной команды супергероев-селебрити просто не может быть еще отвратительней. Но в новом сезоне создатели сериала просто превзошли сами себя: их главный злодей стал еще более зловещим. По их собственному признанию, при проработке этого персонажа они вдохновлялись Дональдом Трампом.

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Хармони Кобел («Разделение») Исполнительница роли — Патриция Аркетт

© Apple TV+

Патриция Аркетт — актриса с удивительной карьерой. В девятнадцать лет она сражалась с Фредди Крюгером в «Кошмаре на улице вязов-3», в двадцать пять стала одним из ярчайших секс-символов авторского кино 1990-х, снявшись в «Настоящей любви» по сценарию Тарантино, в двадцать восемь сыграла сразу две роли в «Шоссе в никуда» Дэвида Линча, разменяв четвертый десяток снялась у Скорсезе и начинающего Мишеля Гондри, в сорок застряла в бесконечном сериале «Медиум», а в сорок семь внезапно получила «Оскар» за роль в «Отрочестве» Ричарда Линклейтера и будто заново начала карьеру. Актриса, которая и в юности не боялась рискованных ролей, и сейчас предпочитает держаться подальше от простых образов, предпочитая браться за неоднозначных персонажей. Ее новая работа — фанатично преданная своему делу начальница одного из отделов зловещей корпорации Lumon Industries. Она пугает до чертиков не потому, что убивает людей одним взглядом или похищает детей. Все дело в том, что большинство зрителей наверняка встречались с кем‑то подобным в реальной жизни: кому из нас не приходилось иметь дело с манипулятивным, беспринципным или излишне жестоким боссом . Злодейка Хармони Кобел получилась настолько жуткой, потому что исключительно документальна.

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Сэмюэль Спейр («Архив 81») Исполнитель роли — Эван Джонигкайт

© Netflix

Еще один предводитель жуткого культа в нашей подборке. Сэмюэль может быть невероятно очаровательным и располагающим к себе. Неудивительно, что поначалу главная героиня сериала — девушка Мелоди (Дина Шихаби), ведущая расследование таинственных происшествий в одной из многоэтажек Нью-Йорка, — безоглядно доверяется ему. И она далеко не единственная, кого Сэмюэль смог провести: ему верят и полицейские, и священнослужители. Очень трудно с первого взгляда разглядеть в харизматичном профессоре кровожадного оккультиста , который готов пожертвовать даже ребенком для достижения своих целей.

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Харпер Кертис («Сияющие») Исполнитель роли — Джейми Белл

© Apple TV+

Осторожно, далее есть спойлеры 1-го сезона.

Зритель «Сияющих» довольно долго не понимает, как устроен мир сериала. Постепенно пазл начинает складываться, и мы узнаем, что маньяк, убивающий подающих надежды девушек, умеет каким‑то образом путешествовать во времени . Поначалу кажется, что преступления дают злодею возможность рассекать пространственно-временной континуум. Но потом выясняется, что Харперу Кертису просто нравится убивать девушек, которые ему отказали, а наличие старинного особняка, позволяющего попадать в разные десятилетия, упрощает ему жизнь и делает неуловимым. Когда злодей загадочен, его спокойствие пробирает до костей и гипнотизирует. Но, как только понимаешь, что он спокоен, потому что видел все происходящие сотни раз и просто как следует отрепетировал свою роль, завеса таинственности спадает, и перед нами предстает неуверенный в себе социопат.

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Ларри Холл («Черная птица») Исполнитель роли — Пол Уолтер Хаузер

© Apple TV+

Гораздо страшнее серийный убийца, который существует на самом деле. Сериал «Черная птица» основан на реальных событиях и рассказывает историю поимки Ларри Холла, подозреваемого в похищении и убийстве как минимум пятнадцати девушек. Актер Пол Уолтер Хаузер, которого широкий зритель, возможно, помнит по комедийной роли одного из подельников Круэллы, проделал невероятную работу, вживаясь в роль Холла. Его маньяк с высоким голосом, заторможенной речью и пристальным взглядом мутных глаз способен ужаснуть даже самого подготовленного зрителя. Это яркий пример того самого будничного зла, которое может таиться даже за соседской дверью. Настоящий Ларри Холл в данный момент находится в тюрьме без права на досрочное освобождение за убийство пятнадцатилетней Джессики Роуч. Следствию так и не удалось доказать его связь с другими жертвами, которых, по мнению следователей, может быть гораздо больше, чем пятнадцать. Тайлер Линдер («Станция одиннадцать») Исполнитель роли — Дэниел Дзоватто

© HBO

Крайне необычный образ центрального злодея удалось создать авторам экранизации бестселлера канадки Эмили Сент-Джон Мандел «Станция одиннадцать». Если в романе Тайлер Линдер — во всех отношениях типичный злодей, предводитель извращенного культа, способный на самые жуткие поступки, то в сериале он предстает молодым человеком, тяжело переживающим психологические травмы, полученные в детстве . Создатели экранизации вовсе не пытаются нас напугать, а всего лишь намекают, что у зла, творящегося в нашем мире, зачастую есть довольно простое объяснение. Это вместе со зрителями понимает и главная героиня сериала — странствующая актриса Кирстен (Макензи Дэвис), которая буквально берет злодея за руку, чтобы отвести к спасительному сеансу системно-семейных расстановок на основе одной из сцен шекспировского «Гамлета». Порой искусство способно превратить даже самого завзятого злодея в испуганного мальчишку.

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Реджиналд Харгривс (3-й сезон «Академии „Амбрелла“») Исполнитель роли — Колм Фиори

© Netflix

Осторожно, далее есть спойлеры 3-го сезона.

В первых двух сезонах «Академии „Амбрелла“» эксцентричный миллиардер профессор Реджиналд Харгривс, собравший со всего света загадочных детей со сверхспособностями, представал всего лишь чрезвычайно требовательным, бездушным, манипулятивным садистом, способным пойти на многое, лишь бы его приемные дети оправдали возложенные на них надежды . Страдали от этого те самые дети, каждый из которых, повзрослев, приобрел целый букет психологических травм. В новом же сезоне Реджиналд разошелся не на шутку. Он уже не ограничивается простым манипулированием своими детьми для достижения своих, до сих пор толком не обозначенных целей. Одного сына он хладнокровно убивает, а другого оставляет на неминуемую погибель. Финальные сцены третьего сезона «Амбреллы» намекают, что Харгривс-старший принес все эти жертвы не зря — но становится ли он от этого менее злодейским? Лотти и Мисти («Шершни») Исполнительницы ролей — Кортни Итон и Кристина Риччи

© Entertainment One

Осторожно, далее есть спойлеры 1-го сезона.

В первом сезоне сериала про выживших после авиакатастрофы девочек из футбольной команды до конца пока не понятно, действительно ли загадочная Лотти — злодейка, но слишком много указывает на то, что создатели «Шершней» подготовили для нее роль главного антагониста во втором сезоне. В финальном твисте «Шершней» мы узнаем, что Лотти не только стала предводительницей людоедского культа в дремучих лесах Канады двадцать лет назад, но и до сих пор жива и, похоже, обзавелась многочисленными последователями. Финал сезона также ярко продемонстрировал, на что способна Мисти. В десятом эпизоде она с помощью сигареты, отравленной смертельной дозой фентанила, убивает сыщицу Джессику, которую долгое время продержала в плену в собственном подвале. Дополнительные краски к психологическому портрету Мисти добавляет признание актрисы Кристины Риччи, что она черпала вдохновение для этой роли из образа Кэти Бейтс в «Мизери». К тому же не стоит забывать, что Мисти сломала бортовой самописец, из‑за чего героини и вынуждены были провести в диких условиях столько времени, а также была одной из первых, кто добровольно присоединился к новоявленному культу Лотти.