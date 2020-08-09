«Академия «Амбрелла» — сейчас третий по популярности сериал Netflix после «Очень странных дел» и «Ведьмака». В нем члены одной неблагополучной семьи супергероев пытаются принять себя и остановить апокалипсис. Не опять, а снова. Осторожно: текст содержит спойлеры первого сезона.

Первый сезон «Академии «Амбрелла» закончился тем, что главные герои, четыре брата и две сестры Харгривз, обладающие сверхъестественными способностями, в попытке предотвратить апокалипсис сами его и устроили. При этом, в отличие от всех остальных семи миллиардов людей на планете, члены неблагополучной семейки супергероев выжили: в последнюю секунду перед смертью всего живого на Земле один из Харгривзов, Номер Пять (Эйдан Галлахер), обладающий способностью перемещаться во времени и пространстве, перенес всех членов «Академии» в начало 1960-х, в Даллас. В начале второго сезона мы узнаем, что у, казалось бы, идеального плана спасения был небольшой недостаток: в результате неумелого временного скачка Харгривзов разбросало по разным временным отрезкам начала десятилетия в диапазоне от 1960 до 1963 годов .

Трейлер 2-го сезона

Герои и сюжет Самым последним в 1960-е попал сам Номер Пятый. 58-летний циник, заточенный в теле 13-летнего подростка, плюхнулся прямехонько в 1963-й. К этому моменту его братья и сестры уже находились в чужом десятилетии какое‑то время и успели там весьма основательно обосноваться и кардинально сменить прически. Эксцентричный алкоголик Клаус (Роберт Шиэн) обзавелся внушительной шевелюрой и стал предводителем секты, небрежно манипулируя ее членами с помощью расхожих фразочек из интернета. Сектанты, что твой Кен Кизи, путешествуют на раскрашенном во все цвета радуги автобусе и души не чают в своем расфуфыренном гуру. Чернокожая Эллисон (Эмми Рэйвер-Лампман) успела выйти замуж и стать во главе движения за права афроамериканцев. Собрания активистов проходят в парикмахерской, так что неудивительно, что Эллисон обзавелась ретро-прической а-ля Бабетта. Гориллоподобный добряк Лютер (Том Хоппер) прислуживает местному мафиози и участвует в боях без правил. Несдержанный Диего (Дэвид Кастаньеда) из‑за маниакального желания предотвратить убийство Кеннеди попал в психушку, где познакомился с безбашенной Лайлой (Риту Арья). Ах да, он тоже отрастил волосы, и теперь, по-мнению Клауса, похож на Антонио Бандераса. Ваня (Эллен Пейдж) в первые мгновения своего пребывания в 1960-х умудрилась попасть под колеса автомобиля, потерять память и влюбиться в домохозяйку Сисси Купер, на ферме которой с тех пор и обитает. У Сисси есть сын Харлан, который родился с аутистическим расстройством, и муж-шовинист Карл, который ей все время врет. Оказавшись в 1963-м, Номер Пятый становится свидетелем начала Третьей Мировой войны и последовавшего за ней ядерного апокалипсиса. С помощью своего старого знакомого Хейзела (Кэмерон Бриттон), агента Комиссии, занимающейся «защитой временной линии», Номер Пятый переносится во времени на десять дней назад от момента ядерного взрыва, и теперь за оставшееся время ему нужно собрать «Академию «Амбрелла» и предотвратить конец света . «Опять?!», — спросит зритель, памятуя, что герои уже предотвращали апокалипсис в предыдущем сезоне. «Да, опять», — ответят создатели сериала.

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Структура, параллели и поднимаемые вопросы Даже не очень внимательный и опытный зритель сможет заметить, что создатели второго сезона «Академии «Амбрелла» вновь используют для завязки ту же схему, что и в первом сезоне . Все вернулось на круги своя. Харгривзы вновь живут порознь, и у них нет особого желания снова играть в семью. Номеру Пятому нужно убедить всех в реальности апокалипсиса, и у героев есть всего десять дней, чтобы его предотвратить. Ваня не помнит о своих сверхспособностях, и, скорее всего, опять станет причиной катастрофы. Даже злодейку Кураторшу (Кейт Уолш) воскресили, несмотря на то, что в финале первого сезона она получила пулю в лоб. Но, чем дальше продвигается сюжет сезона, тем больше понимаешь, что сценаристы играют со зрителями в своеобразную игру в кошки-мышки. Те события, которые зритель прогнозирует исходя из стандартной завязки, случаются раньше времени, и куда сюжет свернет дальше уже становится не так очевидно. Более внимательные и опытные зрители оперативно обратят внимание, что второй сезон «Академии «Амбрелла» перекликается со многими недавними успешными сериалами, открыто заимствуя темы, которые были в них подняты. Борьба афроамериканцев за свои права в 1960-х с проекцией на день сегодняшний? Привет, «Хранители» Деймона Линделофа. Ретродрама из 1960-х о мужском шовинизме и унизительном положении женщины? Привет, «Безумцы». Роман между путешественницей во времени из будущего и женщиной с неудавшимся браком из прошлого? Это «Тьма». Супергерой в психушке? Погружения в свое и чужое подсознание? Ну, конечно, все узнали «Легион». Про путешествия во времени и мультивселенную можно вообще промолчать — это, пожалуй, самые модные темы сезона. Но удивительным образом все эти несколько заезженные темы и легко проводимые параллели совсем не раздражают. Махина с массой отсылок к поп-культуре работает. Недостатки в пестрой и стремительной «Академии «Амбрелла» легко превращаются в плюсы.

Да, мы все это как будто уже видели, но это ни в коей мере не уменьшает удовольствия от просмотра.

Ставшая еще более смешной «Академия «Амбрелла» несется на всех парусах, задевая по касательной актуальные проблемы современного общества: права меньшинств, феминизм, противостояние Востока и Запада, искажение информации в СМИ. И в таком обрамлении нам, кажется, их еще не показывали. «Ты гарантируешь, что там, в будущем, у нас не возникнет таких же проблем с нашими отношениями, как здесь, в 1960-х?» — спрашивает Сисси у Вани. К сожалению, все мы с вами знаем ответ — грустные глаза Эллен Пейдж нам на него недвусмысленно намекают. Добавьте к этому извечные проблемы принятия себя и поиск своего предназначения, и получится практически идеальный кинокомикс. В меру умный, в меру наивный, в меру оригинальный, в меру постмодернистский . Эдакая смесь супергеройских комиксов с «Семейкой Тененбаум» Уэса Андерсона. Зрители вне зависимости от своей эрудиции получат удовольствие от просмотра новой «Академии «Амбрелла». Для продвинутых умников — переплетение реальных фактов с сюжетом. Например, работодатель Лютера, Джек Руби, — это реально существовавший человек, владелец ночного клуба с мафиозными связями, который застрелил Ли Харви Освальда, предполагаемого убийцу Джона Кеннеди.

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Расширенная вселенная и гротескные персонажи По сравнению с первым сезоном в новой «Академии «Амбрелла» более четко продуманная вселенная, к которой до этого возникало немало вопросов. Так, например, стало гораздо понятней, чем и как занимается таинственная Комиссия. Создатели сериала не только внесли значительные пояснения в мир «Академии «Амбрелла», но и расширили его. Их идеи стали безумнее, смелее и ярче . Во втором сезоне хватает не только экстравагантных сюжетных поворотов, но и весьма гротескных эксцентричных персонажей, которые сделали бы честь творениям Тима Бертона или Гильермо Дель Торо. Например, председатель Комиссии, у которого вместо головы аквариум с рыбкой, или троица белобрысых братьев-убийц, разъезжающих на фургончике мороженщика. Но всех уделывает Кураторша: Кэти Уолш не только упивается своей злодейской ролью (ее героиня ведет максимально беспринципную игру на два лагеря), но и в каждой новой сцене щеголяет новым нарядом, каждый раз все более безумным. Юмор и саундтрек Сильные стороны первого сезона во втором расцвели пышным цветом. Например, странноватый юмор «Академии «Амбрелла» во втором сезоне стал еще более отвязным. Отличным примером может послужить противостояние Номера Пятого с самим с собой в старости, растянутое на весь восьмой эпизод. Поверьте на слово, громкое выпускание газов давно не было таким смешным . Одним из безусловных плюсов первого сезона был грамотно подобранный саундтрек, растиражированный на множество пользовательских плейлистов. Поэтому во втором сезоне музыкальные редакторы «Амбреллы» решили включить максималку: в каждой из десяти серий трудно найти хотя бы пятиминутный отрывок, в котором не звучала бы музыка. Причем, некоторые сцены сериала можно воспринимать как отдельные музыкальные видео — песни в них звучат почти полностью. Герои наблюдают за ядерным взрывом под «My Way» Фрэнка Синатры. Диего пытается выбраться из смирительной рубашки под кавер на «Crazy» Gnarls Barkley. Ваня спускается в чертоги своего подсознания под «Pepper» Butthole Surfers, а Номер Пятый дерется со старшей версией себя под «Dancing With Myself». Одна из многочисленных драк озвучена весьма неожиданной «I Was Made For Lovin’ You» группы Kiss, а другая — кавер-версией прошлогоднего хита Билли Айлиш «Bad Guy» от ска-панков The Interrupters. Отправка шимпанзе Пого в космос идеально озвучена песней Петера Шиллинга «Major Tom», а заканчивается все кавер-версией «Wicked Games» Криса Айзека, записанной немецким электронщиком Parra for Cuva. Официальный плейлист на Spotify со всеми песнями, звучащими в «Академии «Амбрелла».

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Вердикт «Академия «Амбрелла» — в первую очередь, головокружительная визуальная составляющая, а не стройно выстроенная история. Калейдоскоп из частичек поп-культуры разных десятилетий, перемешанных в произвольном порядке. Удовольствие от ее просмотра скорее связано с узнаваемостью тех или иных элементов, отсылок и хитов прошлого, понимания намеков и шуточек для своих. Хотя во втором сезоне шоураннеру сериала Стиву Блэкмену (продюсер и сценарист сериалов «Фарго» и «Видоизмененный углерод») удалось навести относительный порядок в хаосе сюжетных линий.

Вселенная «Академии» все еще остается достаточно абсурдистской и не скатывается в занудство с разложением всего и вся по полочкам.

Немаловажной составляющей сериала смело можно назвать интересные актерские работы, в первую очередь 16-летнего Эйдана Галлахера, сумевшего создать невероятно достоверный портрет взрослого человека в теле подростка, и Роберта Шиэна, исполняющего роль безбашенного Клауса. …to be continued Финал второго сезона предсказуемо закончился на мясистом клиффхэнгере, так что фанаты сериала уже вовсю строят свои теории, о том, что же это было. И малыш Харлан (все помнят, кто это такой?) играет в них не последнюю роль. Тем, кому не терпится, могут обратиться к первоисточнику — в основе сериала лежит комикс, созданный фронтменом My Chemical Romance Джерардом Уэем. Первые два сезона сериала в определенной степени перекликаются с сюжетами первых двух частей графического романа, так что намеки на развитие событий в третьем сезоне можно получить из третьей части комикса.