Расширенная вселенная и гротескные персонажи

По сравнению с первым сезоном в новой «Академии «Амбрелла» более четко продуманная вселенная, к которой до этого возникало немало вопросов. Так, например, стало гораздо понятней, чем и как занимается таинственная Комиссия. Создатели сериала не только внесли значительные пояснения в мир «Академии «Амбрелла», но и расширили его. Их идеи стали безумнее, смелее и ярче .

Во втором сезоне хватает не только экстравагантных сюжетных поворотов, но и весьма гротескных эксцентричных персонажей, которые сделали бы честь творениям Тима Бертона или Гильермо Дель Торо. Например, председатель Комиссии, у которого вместо головы аквариум с рыбкой, или троица белобрысых братьев-убийц, разъезжающих на фургончике мороженщика. Но всех уделывает Кураторша: Кэти Уолш не только упивается своей злодейской ролью (ее героиня ведет максимально беспринципную игру на два лагеря), но и в каждой новой сцене щеголяет новым нарядом, каждый раз все более безумным.

Юмор и саундтрек

Сильные стороны первого сезона во втором расцвели пышным цветом. Например, странноватый юмор «Академии «Амбрелла» во втором сезоне стал еще более отвязным. Отличным примером может послужить противостояние Номера Пятого с самим с собой в старости, растянутое на весь восьмой эпизод. Поверьте на слово, громкое выпускание газов давно не было таким смешным .

Одним из безусловных плюсов первого сезона был грамотно подобранный саундтрек, растиражированный на множество пользовательских плейлистов. Поэтому во втором сезоне музыкальные редакторы «Амбреллы» решили включить максималку: в каждой из десяти серий трудно найти хотя бы пятиминутный отрывок, в котором не звучала бы музыка. Причем, некоторые сцены сериала можно воспринимать как отдельные музыкальные видео — песни в них звучат почти полностью. Герои наблюдают за ядерным взрывом под «My Way» Фрэнка Синатры. Диего пытается выбраться из смирительной рубашки под кавер на «Crazy» Gnarls Barkley. Ваня спускается в чертоги своего подсознания под «Pepper» Butthole Surfers, а Номер Пятый дерется со старшей версией себя под «Dancing With Myself». Одна из многочисленных драк озвучена весьма неожиданной «I Was Made For Lovin’ You» группы Kiss, а другая — кавер-версией прошлогоднего хита Билли Айлиш «Bad Guy» от ска-панков The Interrupters. Отправка шимпанзе Пого в космос идеально озвучена песней Петера Шиллинга «Major Tom», а заканчивается все кавер-версией «Wicked Games» Криса Айзека, записанной немецким электронщиком Parra for Cuva.

Официальный плейлист на Spotify со всеми песнями, звучащими в «Академии «Амбрелла».