«Академия «Амбрелла» — сейчас третий по популярности сериал Netflix после «Очень странных дел» и «Ведьмака». В нем члены одной неблагополучной семьи супергероев пытаются принять себя и остановить апокалипсис. Не опять, а снова. Осторожно: текст содержит спойлеры первого сезона.
Первый сезон «Академии «Амбрелла» закончился тем, что главные герои, четыре брата и две сестры Харгривз, обладающие сверхъестественными способностями, в попытке предотвратить апокалипсис сами его и устроили. При этом, в отличие от всех остальных семи миллиардов людей на планете, члены неблагополучной семейки супергероев выжили: в последнюю секунду перед смертью всего живого на Земле один из Харгривзов, Номер Пять (Эйдан Галлахер), обладающий способностью перемещаться во времени и пространстве, перенес всех членов «Академии» в начало 1960-х, в Даллас. В начале второго сезона мы узнаем, что у, казалось бы, идеального плана спасения был небольшой недостаток: в результате неумелого временного скачка Харгривзов разбросало по разным временным отрезкам начала десятилетия в диапазоне от 1960 до 1963 годов.
Герои и сюжет
Самым последним в 1960-е попал сам Номер Пятый. 58-летний циник, заточенный в теле 13-летнего подростка, плюхнулся прямехонько в 1963-й. К этому моменту его братья и сестры уже находились в чужом десятилетии какое‑то время и успели там весьма основательно обосноваться и кардинально сменить прически.
Эксцентричный алкоголик Клаус (Роберт Шиэн) обзавелся внушительной шевелюрой и стал предводителем секты, небрежно манипулируя ее членами с помощью расхожих фразочек из интернета. Сектанты, что твой Кен Кизи, путешествуют на раскрашенном во все цвета радуги автобусе и души не чают в своем расфуфыренном гуру.
Чернокожая Эллисон (Эмми Рэйвер-Лампман) успела выйти замуж и стать во главе движения за права афроамериканцев. Собрания активистов проходят в парикмахерской, так что неудивительно, что Эллисон обзавелась ретро-прической а-ля Бабетта.
Гориллоподобный добряк Лютер (Том Хоппер) прислуживает местному мафиози и участвует в боях без правил. Несдержанный Диего (Дэвид Кастаньеда) из‑за маниакального желания предотвратить убийство Кеннеди попал в психушку, где познакомился с безбашенной Лайлой (Риту Арья). Ах да, он тоже отрастил волосы, и теперь, по-мнению Клауса, похож на Антонио Бандераса.
Ваня (Эллен Пейдж) в первые мгновения своего пребывания в 1960-х умудрилась попасть под колеса автомобиля, потерять память и влюбиться в домохозяйку Сисси Купер, на ферме которой с тех пор и обитает. У Сисси есть сын Харлан, который родился с аутистическим расстройством, и муж-шовинист Карл, который ей все время врет.
Оказавшись в 1963-м, Номер Пятый становится свидетелем начала Третьей Мировой войны и последовавшего за ней ядерного апокалипсиса. С помощью своего старого знакомого Хейзела (Кэмерон Бриттон), агента Комиссии, занимающейся «защитой временной линии», Номер Пятый переносится во времени на десять дней назад от момента ядерного взрыва, и теперь за оставшееся время ему нужно собрать «Академию «Амбрелла» и предотвратить конец света. «Опять?!», — спросит зритель, памятуя, что герои уже предотвращали апокалипсис в предыдущем сезоне. «Да, опять», — ответят создатели сериала.
Структура, параллели и поднимаемые вопросы
Даже не очень внимательный и опытный зритель сможет заметить, что создатели второго сезона «Академии «Амбрелла» вновь используют для завязки ту же схему, что и в первом сезоне. Все вернулось на круги своя. Харгривзы вновь живут порознь, и у них нет особого желания снова играть в семью. Номеру Пятому нужно убедить всех в реальности апокалипсиса, и у героев есть всего десять дней, чтобы его предотвратить. Ваня не помнит о своих сверхспособностях, и, скорее всего, опять станет причиной катастрофы. Даже злодейку Кураторшу (Кейт Уолш) воскресили, несмотря на то, что в финале первого сезона она получила пулю в лоб. Но, чем дальше продвигается сюжет сезона, тем больше понимаешь, что сценаристы играют со зрителями в своеобразную игру в кошки-мышки. Те события, которые зритель прогнозирует исходя из стандартной завязки, случаются раньше времени, и куда сюжет свернет дальше уже становится не так очевидно.
Более внимательные и опытные зрители оперативно обратят внимание, что второй сезон «Академии «Амбрелла» перекликается со многими недавними успешными сериалами, открыто заимствуя темы, которые были в них подняты. Борьба афроамериканцев за свои права в 1960-х с проекцией на день сегодняшний? Привет, «Хранители» Деймона Линделофа. Ретродрама из 1960-х о мужском шовинизме и унизительном положении женщины? Привет, «Безумцы». Роман между путешественницей во времени из будущего и женщиной с неудавшимся браком из прошлого? Это «Тьма». Супергерой в психушке? Погружения в свое и чужое подсознание? Ну, конечно, все узнали «Легион». Про путешествия во времени и мультивселенную можно вообще промолчать — это, пожалуй, самые модные темы сезона.
Но удивительным образом все эти несколько заезженные темы и легко проводимые параллели совсем не раздражают. Махина с массой отсылок к поп-культуре работает. Недостатки в пестрой и стремительной «Академии «Амбрелла» легко превращаются в плюсы.
Ставшая еще более смешной «Академия «Амбрелла» несется на всех парусах, задевая по касательной актуальные проблемы современного общества: права меньшинств, феминизм, противостояние Востока и Запада, искажение информации в СМИ. И в таком обрамлении нам, кажется, их еще не показывали.
«Ты гарантируешь, что там, в будущем, у нас не возникнет таких же проблем с нашими отношениями, как здесь, в 1960-х?» — спрашивает Сисси у Вани. К сожалению, все мы с вами знаем ответ — грустные глаза Эллен Пейдж нам на него недвусмысленно намекают.
Добавьте к этому извечные проблемы принятия себя и поиск своего предназначения, и получится практически идеальный кинокомикс. В меру умный, в меру наивный, в меру оригинальный, в меру постмодернистский. Эдакая смесь супергеройских комиксов с «Семейкой Тененбаум» Уэса Андерсона. Зрители вне зависимости от своей эрудиции получат удовольствие от просмотра новой «Академии «Амбрелла». Для продвинутых умников — переплетение реальных фактов с сюжетом. Например, работодатель Лютера, Джек Руби, — это реально существовавший человек, владелец ночного клуба с мафиозными связями, который застрелил Ли Харви Освальда, предполагаемого убийцу Джона Кеннеди.
Расширенная вселенная и гротескные персонажи
По сравнению с первым сезоном в новой «Академии «Амбрелла» более четко продуманная вселенная, к которой до этого возникало немало вопросов. Так, например, стало гораздо понятней, чем и как занимается таинственная Комиссия. Создатели сериала не только внесли значительные пояснения в мир «Академии «Амбрелла», но и расширили его. Их идеи стали безумнее, смелее и ярче.
Во втором сезоне хватает не только экстравагантных сюжетных поворотов, но и весьма гротескных эксцентричных персонажей, которые сделали бы честь творениям Тима Бертона или Гильермо Дель Торо. Например, председатель Комиссии, у которого вместо головы аквариум с рыбкой, или троица белобрысых братьев-убийц, разъезжающих на фургончике мороженщика. Но всех уделывает Кураторша: Кэти Уолш не только упивается своей злодейской ролью (ее героиня ведет максимально беспринципную игру на два лагеря), но и в каждой новой сцене щеголяет новым нарядом, каждый раз все более безумным.
Юмор и саундтрек
Сильные стороны первого сезона во втором расцвели пышным цветом. Например, странноватый юмор «Академии «Амбрелла» во втором сезоне стал еще более отвязным. Отличным примером может послужить противостояние Номера Пятого с самим с собой в старости, растянутое на весь восьмой эпизод. Поверьте на слово, громкое выпускание газов давно не было таким смешным.
Одним из безусловных плюсов первого сезона был грамотно подобранный саундтрек, растиражированный на множество пользовательских плейлистов. Поэтому во втором сезоне музыкальные редакторы «Амбреллы» решили включить максималку: в каждой из десяти серий трудно найти хотя бы пятиминутный отрывок, в котором не звучала бы музыка. Причем, некоторые сцены сериала можно воспринимать как отдельные музыкальные видео — песни в них звучат почти полностью. Герои наблюдают за ядерным взрывом под «My Way» Фрэнка Синатры. Диего пытается выбраться из смирительной рубашки под кавер на «Crazy» Gnarls Barkley. Ваня спускается в чертоги своего подсознания под «Pepper» Butthole Surfers, а Номер Пятый дерется со старшей версией себя под «Dancing With Myself». Одна из многочисленных драк озвучена весьма неожиданной «I Was Made For Lovin’ You» группы Kiss, а другая — кавер-версией прошлогоднего хита Билли Айлиш «Bad Guy» от ска-панков The Interrupters. Отправка шимпанзе Пого в космос идеально озвучена песней Петера Шиллинга «Major Tom», а заканчивается все кавер-версией «Wicked Games» Криса Айзека, записанной немецким электронщиком Parra for Cuva.
Официальный плейлист на Spotify со всеми песнями, звучащими в «Академии «Амбрелла».
Вердикт
«Академия «Амбрелла» — в первую очередь, головокружительная визуальная составляющая, а не стройно выстроенная история. Калейдоскоп из частичек поп-культуры разных десятилетий, перемешанных в произвольном порядке. Удовольствие от ее просмотра скорее связано с узнаваемостью тех или иных элементов, отсылок и хитов прошлого, понимания намеков и шуточек для своих. Хотя во втором сезоне шоураннеру сериала Стиву Блэкмену (продюсер и сценарист сериалов «Фарго» и «Видоизмененный углерод») удалось навести относительный порядок в хаосе сюжетных линий.
Немаловажной составляющей сериала смело можно назвать интересные актерские работы, в первую очередь 16-летнего Эйдана Галлахера, сумевшего создать невероятно достоверный портрет взрослого человека в теле подростка, и Роберта Шиэна, исполняющего роль безбашенного Клауса.
…to be continued
Финал второго сезона предсказуемо закончился на мясистом клиффхэнгере, так что фанаты сериала уже вовсю строят свои теории, о том, что же это было. И малыш Харлан (все помнят, кто это такой?) играет в них не последнюю роль. Тем, кому не терпится, могут обратиться к первоисточнику — в основе сериала лежит комикс, созданный фронтменом My Chemical Romance Джерардом Уэем. Первые два сезона сериала в определенной степени перекликаются с сюжетами первых двух частей графического романа, так что намеки на развитие событий в третьем сезоне можно получить из третьей части комикса.