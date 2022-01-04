Земля, недалекое будущее. Человечество страдает от глобальной засухи и дефицита воды — это понятно по тревожным телерепортажам и тому факту, что простую воду герои торжественно цедят из бокалов, как дорогое вино . В будущем всех ждет не только кризис и катастрофа, но и новые достижения: корейцы построили солидную базу на Луне, практически колонию на берегу заглавного селенографического объекта. Увы, связь с сотрудниками базы была потеряна пять лет назад, как раз в момент их предположительного научного прорыва. Главной героине (прекрасная артистка Пэ Дуна из фильмов Вачовски), ученой, потерявшей в той самой миссии сестру, предлагается присоединиться к новой экспедиции, главной целью которой является возврат таинственных научных образцов. Разумеется, зачин про засуху был не просто так, и лунная миссия каким‑то боком будет связана со спасением человечества на Земле.

Как это обычно бывает, новый корейский сериал «Море Спокойствия» берет за основу для жанрового ремикса сразу несколько популярных голливудских завязок: во-первых, это триллер про сигнал бедствия в космосе (см. также: «Чужой», «Сквозь горизонт», «Пекло»), во-вторых, хоррор про жестокую эпидемию в закрытом лабораторном пространстве (присутствует легкий вайб «Обители зла», но не будем все спойлерить), в-третьих, как было упомянуто выше, постапокалиптика-предостережение. Проблема в том, что, смешивая жанры, сериал ни в одном из них не выступает достаточно эффектно и к тому же никак не превращает в преимущество длинную сериальную форму по сравнению с компактными полнометражными конкурентами. Крушение и выживание в экстремальных космических условиях — безотказно залипательный сюжет, но здесь он разбавлен неважными земными сценами-флешбэками. Шорохи и тени заброшенной лунной станции, как ни крути, до мурашек зловещи , однако в этом сериале первая толковая экшен-сцена случается лишь на пятом часу, а до этого в темных коридорах происходят в основном многословные экспозиционные диалоги, предательски нарушающие саспенсовую тишину.

В конечном итоге создателям банально отказывает фантазия там, где сюжет можно было бы повести в интригующее русло, — большая часть хронометража тратится на рассусоливания давно предугаданных зрителем поворотов да выяснения отношений между героями, до которых никому из смотрящих нет особого дела. Даже про такое блеклое будущее ни в коем случае нельзя было снимать столь невыразительное жанровое зрелище, будто найденное на самой дальней пыльной полке стриминга-видеопроката.